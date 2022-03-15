Регіони: повітряні тривоги майже по всій країні, бої на Харківщині та Київщині
В ніч на 15 березня майже в усіх областях України лунала повітряна тривога, тривали бої на Київщині та Харківщині, ворог обстрілював Чернігівщину, Донеччину та Луганщину.
Джерело: дані облдержадміністрацій
Деталі: станом на 8.00 15 березня ситуація в Україні така:
Київщина
Повітряні тривоги вночі по всій області. В Ірпені - бій. ЗСУ контролюють 70 відсотків території міста. В Вишгородському районі — пересування техніки ворога. В Броварському районі: ворожа техніка у населених пунктах Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської територіальних громад. Періодичні бої
Чернігівська область
Вночі постійні повітряні тривоги: Чернігів, Прилуки, Остер, Десна
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Останню добу російська армія обстрілювала передмістя та житлові квартали Чернігова, за попередніми даними є загиблі.
Сумщина
Вночі була повітряна тривога у Сумах в Шостці. Півночі російські орки гатили з артилерії по Сумському району.
Друга частина ночі пройшла тихо, але з 8 ранку знову по Сумському району працює ворожа арта.
З 9:00 очікуємо режим тиші та "зелених коридорів", є погодження.
Житомирщина
Вночі і на ранок — декілька повітряних тривог. Поки інформації про руйнування та постраждалих немає.
Кіровоградська область
На Кіровоградщині відносно спокійно. Вночі — кількагодинна повітряна тривога.
Дніпропетровщина
Загалом в області спокійно. Одна нічна тривога.
Харківщина
Місто Харків - ЗСУ тримають оборону, позиції всі захищені. Однак окупанти продовжують завдавати удари з повітря по житловим районам міста.
Бої ведуться в Ізюмі, Чугуєві, Дергачах, там теж продовжуються обстріли.
Запорізька область
Повітряних тривог вночі не дуло. В Запоріжжі військова ситуація без змін. Ворог продовжує активно застосовувати артилерію, танки, гранатомети, міномети та гелікоптери, використовуючи цивільну інфраструктуру для військових потреб, але головна мета — ведення бойових дій на території Запорізького краю — ворогом не досягнута.
Рівненщина
На Рівненщині спокійно, ціла ніч без повітряних тривог
Волинь
В області тихо, ніч — без повітряних тривог
Вінниччина
Вночі спокійно. З 6:00 — дві повітряних тривоги
Закарпаття
Ніч була спокійною.
Хмельницька область
Ситуація відносно спокійна. Вночі — одна повітряна тривога.
Тернопіль
Ніч минула спокійно.
Черкаси
Черкащина: постійні тривоги, але загалом ситуація спокійна.
Львівщина
Ніч була спокійною. Ситуація контрольована.
Полтавщина
На Полтавщині тихо, вночі була повітряна тривога
Чернівці
Все тихо.
Івано-Франківськ
Ніч минула тихо.
Луганщина
В Сєвєродонецьку відносно спокійно. Інтенсивні обстріли Рубіжного та Попасної. Пожежі у житлових будинках.
Вчора відбулася евакуація 1700 людей. Вперше доставили гуманітарку у Гірське. У Сєвєродонецьку запрацював ще один гуманітарний штаб.
Донеччина
Авдіївка, Мар'їнка — обстріли. Знову пакет градів росіяни випустили по Авдіївському коксохімічному заводу. Мар'їнка, Новомихайлівка, Степне — відсутнє електропостачання. Обстріли тривають. Торецьк: активізувалася ворожа авіація. Про жертв поки що не повідомлялося.
Миколаївщина
Миколаїв — вночі лунали вибухи, оголошувалася тривога. В районах області також була повітряна тривога. В цілому ніч більш менш спокійна.
Херсонщина
В Херсоні - ніч відносно спокійно, але область повністю окупована. Більшість районів — без світла, газу та води, а деякі — з початку війни. Надати допомогу немає можливості, тому що орки не пускають, відкривають вогонь. Велика потреба медикаментів по всій області. В деяких районах немає поставки харчів.
Одеса
Одеська: одна повітряна тривога в ночі, друга — вранці. Загалом спокійно.