Регионы: воздушные тревоги почти по всей стране, бои на Харьковщине и Киевщине
В ночь на 15 марта почти во всех областях Украины звучала воздушная тревога, продолжались бои на Киевщине и Харьковщине, враг обстреливал Черниговщину, Донбасс и Луганщину.
Источник: данные облгосадминистраций
Детали: по состоянию на 8:00 15 марта ситуация в Украине такова:
Киевщина
Воздушная тревога ночью по всей области. В Ирпене – бой. ВСУ контролируют 70 процентов территории города. В Вышгородском районе – передвижение техники врага. В Броварском районе: вражеская техника в населенных пунктах Барышевской, Калитянской, Великодимерской и Калиновской территориальных общин. Периодические бои
Черниговская область
Ночью постоянные воздушные тревоги: Чернигов, Прилуки, Остер, Десна
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"
В последние сутки российская армия обстреливала пригороды и жилые кварталы Чернигова, по предварительным данным погибшие.
Сумщина
Ночью была воздушная тревога в Сумах Шостка. На севере русские орки били из артиллерии по Сумскому району.
Вторая часть ночи прошла тихо, но с 8 утра снова по Сумскому району работает вражеская арта.
С 9 часов ожидаем режим тишины и "зеленых коридоров", есть согласование.
Житомирщина
Ночью и утром – несколько воздушных тревог. Пока информации о разрушениях и пострадавших нет.
Кировоградская область
В Кировоградской области относительно спокойно. Ночью – несколькочасовая воздушная тревога.
Днепропетровщина
В общем, в области спокойно. Одна ночная тревога.
Харьковщина
Город Харьков – ВСУ держат оборону, позиции все защищены. Однако кафиры продолжают наносить удары с воздуха по жилым районам города.
Бои ведутся в Изюме, Чугуеве, Дергачах, там тоже продолжаются обстрелы.
Запорожская область
Воздушных тревог ночью не дуло. В Запорожье военная ситуация без изменений. Враг продолжает активно применять артиллерию, танки, гранатометы, минометы и вертолеты, используя гражданскую инфраструктуру для военных нужд, но главная цель – ведение боевых действий на территории Запорожского края – врагом не достигнута.
Ровенщина
В Ровенской области спокойно, целая ночь без воздушных тревог
Волынь
В области тихо, ночь — без воздушных тревог
Винницкая область
Ночью спокойно. С 6:00 - две воздушных тревоги
Закарпатье
Ночь была спокойной.
Хмельницкая область
Ситуация относительно спокойная. Ночью одна воздушная тревога.
Тернополь
Ночь прошла спокойно.
Черкассы
Черкасщина: постоянные тревоги, но, в общем, ситуация спокойная.
Львовщина
Ночь была спокойной. Ситуация контролируется.
Полтавщина
На Полтавщине тихо, ночью была воздушная тревога
Черновцы
Все тихо.
Ивано-Франковск
Ночь прошла тихо.
Луганщина
В Северодонецке относительно спокойно. Интенсивные обстрелы Рубежного и Попасной. Пожар в жилых домах.
Вчера произошла эвакуация 1700 человек. Впервые доставили гуманитарку в Горное. В Северодонецке заработал еще один гуманитарный штаб.
Донетчина
Авдеевка, Марьинка – обстрелы. Вновь пакет градов россияне выпустили по Авдеевскому коксохимическому заводу. Марьинка, Новомихайловка, Степное - отсутствует электроснабжение. Обстрелы продолжаются. Торецк: активизировалась вражеская авиация. О жертвах пока не сообщалось.
Николаевщина
Николаев - ночью раздавались взрывы, объявлялась тревога. В районах области тоже была воздушная тревога. В целом ночь более или менее спокойная.
Херсонщина
В Херсоне – ночь относительно спокойно, но область полностью оккупирована. Большинство районов – без света, газа и воды, а некоторые – с начала войны. Оказать помощь нет возможности, потому что орки не пускают, открывают огонь. Большая потребность медикаментов по всей области. В некоторых районах нет поставки продуктов питания.
Одесса
Одесская: одна воздушная тревога в ночи, вторая – утром. В общем, спокойно.