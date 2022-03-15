Регионы: воздушные тревоги почти по всей стране, бои на Харьковщине и Киевщине

В ночь на 15 марта почти во всех областях Украины звучала воздушная тревога, продолжались бои на Киевщине и Харьковщине, враг обстреливал Черниговщину, Донбасс и Луганщину.

Источник: данные облгосадминистраций

Детали: по состоянию на 8:00 15 марта ситуация в Украине такова:

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Киевщина

Воздушная тревога ночью по всей области. В Ирпене – бой. ВСУ контролируют 70 процентов территории города. В Вышгородском районе – передвижение техники врага. В Броварском районе: вражеская техника в населенных пунктах Барышевской, Калитянской, Великодимерской и Калиновской территориальных общин. Периодические бои

Черниговская область

ВИДЕО ДНЯ

Ночью постоянные воздушные тревоги: Чернигов, Прилуки, Остер, Десна

В последние сутки российская армия обстреливала пригороды и жилые кварталы Чернигова, по предварительным данным погибшие.

Сумщина

Ночью была воздушная тревога в Сумах Шостка. На севере русские орки били из артиллерии по Сумскому району.

Вторая часть ночи прошла тихо, но с 8 утра снова по Сумскому району работает вражеская арта.

С 9 часов ожидаем режим тишины и "зеленых коридоров", есть согласование.

Житомирщина

Ночью и утром – несколько воздушных тревог. Пока информации о разрушениях и пострадавших нет.

Кировоградская область

В Кировоградской области относительно спокойно. Ночью – несколькочасовая воздушная тревога.

Днепропетровщина

В общем, в области спокойно. Одна ночная тревога.

Харьковщина

Город Харьков – ВСУ держат оборону, позиции все защищены. Однако кафиры продолжают наносить удары с воздуха по жилым районам города.

Бои ведутся в Изюме, Чугуеве, Дергачах, там тоже продолжаются обстрелы.

Запорожская область

Воздушных тревог ночью не дуло. В Запорожье военная ситуация без изменений. Враг продолжает активно применять артиллерию, танки, гранатометы, минометы и вертолеты, используя гражданскую инфраструктуру для военных нужд, но главная цель – ведение боевых действий на территории Запорожского края – врагом не достигнута.

Ровенщина

В Ровенской области спокойно, целая ночь без воздушных тревог

Волынь

В области тихо, ночь — без воздушных тревог

Винницкая область

Ночью спокойно. С 6:00 - две воздушных тревоги

Закарпатье

Ночь была спокойной.

Хмельницкая область

Ситуация относительно спокойная. Ночью одна воздушная тревога.

Тернополь

Ночь прошла спокойно.

Черкассы

Черкасщина: постоянные тревоги, но, в общем, ситуация спокойная.

Львовщина

Ночь была спокойной. Ситуация контролируется.

Полтавщина

На Полтавщине тихо, ночью была воздушная тревога

Черновцы

Все тихо.

Ивано-Франковск

Ночь прошла тихо.

Луганщина

В Северодонецке относительно спокойно. Интенсивные обстрелы Рубежного и Попасной. Пожар в жилых домах.

Вчера произошла эвакуация 1700 человек. Впервые доставили гуманитарку в Горное. В Северодонецке заработал еще один гуманитарный штаб.

Донетчина

Авдеевка, Марьинка – обстрелы. Вновь пакет градов россияне выпустили по Авдеевскому коксохимическому заводу. Марьинка, Новомихайловка, Степное - отсутствует электроснабжение. Обстрелы продолжаются. Торецк: активизировалась вражеская авиация. О жертвах пока не сообщалось.

Николаевщина

Николаев - ночью раздавались взрывы, объявлялась тревога. В районах области тоже была воздушная тревога. В целом ночь более или менее спокойная.

Херсонщина

В Херсоне – ночь относительно спокойно, но область полностью оккупирована. Большинство районов – без света, газа и воды, а некоторые – с начала войны. Оказать помощь нет возможности, потому что орки не пускают, открывают огонь. Большая потребность медикаментов по всей области. В некоторых районах нет поставки продуктов питания.

Одесса

Одесская: одна воздушная тревога в ночи, вторая – утром. В общем, спокойно.