Росія обстріляла інтернат, лікарню і 3 школи в Рубіжному: 4 загиблих
У Рубіжному російські окупанти зруйнували інтернат для дітей з вадами зору, міську лікарню та три школи, у результаті ворожих обстрілів загинули чотири людини.
Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram
Пряма мова Гайдая: "У Рубіжному ворог зруйнував інтернат для дітей з вадами зору "Кришталик", міську лікарню, три школи та інші "військові об’єкти". Під обстрілами загинули чотири людини".
Деталі: За словами голови облВА, обстріли мирного населення на Луганщині не припиняються, а руйнування інфраструктури та житлового сектору катастрофічні.
Наразі палають будинки у Попасній, Рубіжному, Сєвєродонецьку, на вулицях лежать нерозірвані снаряди.
Військові, поліція, рятувальники ДСНС, лікарі та волонтери працюють на межі людських можливостей 24/7, рятуючи людей.
За словами Гайдая, в усіх населених пунктах області організовано доставку технічної води та гуманітарної допомоги.