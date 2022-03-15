Росія обстріляла інтернат, лікарню і 3 школи в Рубіжному: 4 загиблих

Рубіжне. 20-й день війни. Фото з Telegram Гайдая

У Рубіжному російські окупанти зруйнували інтернат для дітей з вадами зору, міську лікарню та три школи, у результаті ворожих обстрілів загинули чотири людини.



Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "У Рубіжному ворог зруйнував інтернат для дітей з вадами зору "Кришталик", міську лікарню, три школи та інші "військові об’єкти". Під обстрілами загинули чотири людини".

Рубіжне. 20-й день війни Фото з Telegram гайдая

Деталі: За словами голови облВА, обстріли мирного населення на Луганщині не припиняються, а руйнування інфраструктури та житлового сектору катастрофічні.

Рубіжне. 20-й день війни Фото з Telegram гайдая

Наразі палають будинки у Попасній, Рубіжному, Сєвєродонецьку, на вулицях лежать нерозірвані снаряди.

Рубіжне. 20-й день війни Фото з Telegram гайдая

Військові, поліція, рятувальники ДСНС, лікарі та волонтери працюють на межі людських можливостей 24/7, рятуючи людей.

За словами Гайдая, в усіх населених пунктах області організовано доставку технічної води та гуманітарної допомоги.