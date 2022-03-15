Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія обстріляла інтернат, лікарню і 3 школи в Рубіжному: 4 загиблих

Ірина БалачукВівторок, 15 березня 2022, 09:04
Рубіжне. 20-й день війни. Фото з Telegram Гайдая

У Рубіжному російські окупанти зруйнували інтернат для дітей з вадами зору, міську лікарню та три школи, у результаті ворожих обстрілів загинули чотири людини.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "У Рубіжному ворог зруйнував інтернат для дітей з вадами зору "Кришталик", міську лікарню, три школи та інші "військові об’єкти". Під обстрілами загинули чотири людини". 

 
Рубіжне. 20-й день війни
Фото з Telegram гайдая

Деталі: За словами голови облВА, обстріли мирного населення на Луганщині не припиняються, а руйнування інфраструктури та житлового сектору катастрофічні. 

 
Рубіжне. 20-й день війни
Фото з Telegram гайдая

Наразі палають будинки у Попасній, Рубіжному, Сєвєродонецьку, на вулицях лежать нерозірвані снаряди. 

 
Рубіжне. 20-й день війни
Фото з Telegram гайдая

Військові, поліція, рятувальники ДСНС, лікарі та волонтери працюють на межі людських можливостей 24/7, рятуючи людей.

За словами Гайдая, в усіх населених пунктах області організовано доставку технічної води та гуманітарної допомоги.

Теми: Луганська областьвійнажертви
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Жодних компромісів, пов'язаних із територіальною цілісністю – Зеленський

ВІДЕОВ Енергодарі люди вийшли на мітинг після викрадення місцевого посадовця

мапи, фотоЛітак дружини Медведєва повертається з Дубая до Москви

фото, відеоУ Києві снаряд прилетів у двір багатоповерхівки: наразі відомо про 5 потерпілих

відеоУ Херсоні і Каховці мітинги проти окупантів: Забирайтеся додому

Зеленський підписав указ про єдине мовлення на всіх каналах. У Порошенка обурюються

Усі новини...
Луганська область
На Луганщині організовують евакуацію: автобусами до залізничної станції
Обстріли Сєвєродонецька настільки масштабні, що не вистачає рятувальників
На Луганщині організовують 14 березня масову евакуацію людей
Останні новини
18:11
"Міцний фронт можливий завдяки міцному тилу". Що робити з відчуттям провини під час війни
18:11
У Запорізькій області ЗСУ знищили "Тигр" і вантажівку, на Чернігівщині – техніку й окупантів
18:09
Що робити при штурмі вашого міста – поради від ЦПД
18:07
фотоЛіквідовано заступника командувача чорноморського флоту РФ Палія
17:58
Біженці з України можуть працювати в Чехії без отримання дозволу з наступного тижня
17:48
ФОТОРосія перекидає додаткові ешелони техніки з різних регіонів – СІТ
17:48
"Це не по-християнськи": на заході України закликають не піднімати ціни на нерухомість
17:47
У Нацполіції розповіли, як налаштувати Telegram для використання під час війни
17:44
фотоУ чеському зоопарку народився рідкісний носоріг, якого назвали Києвом
17:42
В Україні впорядковують роботу блокпостів - їх стане менше
Усі новини...