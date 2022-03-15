Россия обстреляла интернат, больницу и 3 школы в Рубежном: 4 погибших

Рубежное. 20-й день войны. Фото из Telegram Гайдая

В Рубежном российские оккупанты разрушили интернат для детей с нарушением зрения, городскую больницу и три школы, в результате вражеских обстрелов погибли четыре человека.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "В Рубежном враг разрушил интернат для слабовидящих "Кришталик", городскую больницу, три школы и другие "военные объекты". Под обстрелами погибли четыре человека".

Рубежное. 20-й день войны Фото с Telegram гайдая

Детали: По словам председателя облВА, обстрелы мирного населения в Луганской области не прекращаются, а разрушения инфраструктуры и жилого сектора катастрофические.

Рубежное. 20-й день войны Фото с Telegram гайдая

Сейчас пылают дома в Попасной, Рубежном, Северодонецке, на улицах лежат неразорванные снаряды.

Рубежное. 20-й день войны Фото с Telegram гайдая

Военные, полиция, спасатели ГСЧС, врачи и волонтеры работают на грани человеческих возможностей 24/7, спасая людей.

По словам Гайдая, во всех населенных пунктах области организована доставка технической воды и гуманитарной помощи.