Втрати ворога: понад 13,5 тисяч осіб, 404 танки та майже 100 гелікоптерів
Вівторок, 15 березня 2022, 08:16
За попередніми підрахунками, від початку повномасштабної війни проти України до 15 березня росіяни втратили 81 літак, 95 гелікоптерів та 13,5 тисяч військових.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.03 орієнтовно склали:
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- особового складу – понад 13500 осіб,
- танків ‒ 404 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1279 од,
- артилерійських систем – 150 од,
- РСЗВ - 64 од,
- засоби ППО - 36 од,
- літаків – 81 од,
- гелікоптерів – 95 од,
- автомобільної техніки - 640 од,
- кораблі/катери - 3 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9.
Зазначається, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.