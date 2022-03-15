Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Втрати ворога: понад 13,5 тисяч осіб, 404 танки та майже 100 гелікоптерів

Роман ПетренкоВівторок, 15 березня 2022, 08:16
Втрати ворога: понад 13,5 тисяч осіб, 404 танки та майже 100 гелікоптерів

За попередніми підрахунками, від початку повномасштабної війни проти України до 15 березня росіяни втратили 81 літак, 95 гелікоптерів та 13,5 тисяч військових.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.03 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу – понад 13500 осіб,
  • танків ‒ 404 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1279 од,
  • артилерійських систем – 150 од,
  • РСЗВ - 64 од,
  • засоби ППО - 36 од,
  • літаків – 81 од,
  • гелікоптерів – 95 од,
  • автомобільної техніки - 640 од,
  • кораблі/катери - 3 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9.

Зазначається, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Теми: ГенштабЗбройні силивійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Генштаб
Захисники за добу знищили 570 окупантів і 30 артилерійських систем ворога
На Донеччині окупанти погрожують відбирати дітей, які не ходять до школи – Генштаб
За добу окупанти завдали 4 ракетних і 30 авіаударів – Генштаб
Останні новини
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
Усі новини...
Реклама: