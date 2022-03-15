Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Втрати ворога: понад 13,5 тисяч осіб, 404 танки та майже 100 гелікоптерів

Роман ПетренкоВівторок, 15 березня 2022, 09:16

За попередніми підрахунками, від початку повномасштабної війни проти України до 15 березня росіяни втратили 81 літак, 95 гелікоптерів та 13,5 тисяч військових.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.03 орієнтовно склали:

  • особового складу – понад 13500 осіб,
  • танків ‒ 404 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1279 од,
  • артилерійських систем – 150 од,
  • РСЗВ - 64 од,
  • засоби ППО - 36 од,
  • літаків – 81 од,
  • гелікоптерів – 95 од,
  • автомобільної техніки - 640 од,
  • кораблі/катери - 3 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9.

Зазначається, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: ГенштабЗбройні силивійнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні запрацювали табори для полонених росіян

Мирні переговори з Росією можуть тривати кілька тижнів – Подоляк

Київ вийшов на перше місце у світі за забрудненістю повітря — в 33 рази вище норми

фотоЗСУ знищили російського генерал-лейтенанта – штаб

Зеленський: Війну треба закінчувати – пропозиції України на столі

Окупанти тимчасово відрізали Україну від Азовського моря – штаб

Усі новини...
Генштаб
Росіяни завербували вже понад тисячу сирійських найманців – Генштаб
Генштаб: ворога зупинено на всіх напрямках
Є ознаки, що Білорусь готується до війни на боці РФ – Генштаб 
Останні новини
13:39
фотоОкупанти бомбили селище на Київщині – вбили 7 мирних жителів
13:35
Лукашенко: Путін пропонує Україні стати такою, як Білорусь
13:33
Росіяни вдягають на маріуапольців білі пов'язки, щоб заплутати українських захисників – Азов
13:27
Касетні боєприпаси й авіаудари: на Донеччині за добу вбито і поранено десятки цивільних
13:11
У Німеччині зареєстрували вже понад 200 тисяч біженців з України
13:07
Кремль намагається з'ясувати, чим незадоволені росіяни всередині країни – РосЗМІ
13:05
Окупанти мобілізованих з ОРДЛО кидають як "гарматне м'ясо" – розвідка
12:55
Резерви НБУ перевищують довоєнні
12:52
відеоЯк помре Путін: аніматори запропонували кілька варіантів
12:46
У Росії заявляють, що розглядається питання відключення їх від GPS
Усі новини...