Втрати ворога: понад 13,5 тисяч осіб, 404 танки та майже 100 гелікоптерів

За попередніми підрахунками, від початку повномасштабної війни проти України до 15 березня росіяни втратили 81 літак, 95 гелікоптерів та 13,5 тисяч військових.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.03 орієнтовно склали:

особового складу – понад 13500 осіб,

танків ‒ 404 од,

бойових броньованих машин ‒ 1279 од,

артилерійських систем – 150 од,

РСЗВ - 64 од,

засоби ППО - 36 од,

літаків – 81 од,

гелікоптерів – 95 од,

автомобільної техніки - 640 од,

кораблі/катери - 3 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9.

Зазначається, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.