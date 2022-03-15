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Потери врага: более 13,5 тысяч человек, 404 танка и почти 100 вертолетов

Роман ПетренкоВторник, 15 марта 2022, 09:16

По предварительным подсчетам, с начала полномасштабной войны против Украины до 15 марта россияне потеряли 81 самолет, 95 вертолетов и 13,5 тысячи военных.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – более 13500 человек,
  • танков – 404 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1279 ед,
  • артиллерийских систем – 150 ед,
  • РСЗО - 64 ед,
  • средства ПВО - 36 ед,
  • самолетов – 81 ед,
  • вертолетов – 95 ед,
  • автомобильной техники - 640 ед,
  • корабли/катера - 3 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9.

Указывается, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Темы: ГенштабВооруженные силывойнаРосcия
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