Потери врага: более 13,5 тысяч человек, 404 танка и почти 100 вертолетов

По предварительным подсчетам, с начала полномасштабной войны против Украины до 15 марта россияне потеряли 81 самолет, 95 вертолетов и 13,5 тысячи военных.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.03 ориентировочно составили:

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личного состава – более 13500 человек,

танков – 404 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1279 ед,

артиллерийских систем – 150 ед,

РСЗО - 64 ед,

средства ПВО - 36 ед,

самолетов – 81 ед,

вертолетов – 95 ед,

автомобильной техники - 640 ед,

корабли/катера - 3 ед,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9.

Указывается, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.