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Україну покинули близько 20 нардепів

Валентина РоманенкоВівторок, 15 березня 2022, 09:02
Україну покинули близько 20 нардепів
Верховна Рада. фото з Facebook

Близько 20 українських народних депутатів наразі перебувають за кордоном.

Джерело: перший заступник спікера Верховної Ради Олександр Корнієнко у спільному ефірі телеканалів

Пряма мова: "Є різні цифри, не буду зараз конкретизувати… Близько 20 народних депутатів не в Україні. Скажімо так… це депутати, які і до цього мали свої непатріотичні прояви, голосування і так далі".

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Деталі: Водночас Корнієнко додав, що 9 нардепів перебувають у відрядженні у Раді Європи.

За словами першого віцеспікера, як тільки закон про колаборантів набуде чинності (це має статися найближчим часом –ред.), Служба безпеки України зможе опікуватися в тому числі й нардепами-зрадниками.

Теми: Верховна Радавійна
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