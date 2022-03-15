Україну покинули близько 20 нардепів
Вівторок, 15 березня 2022, 10:02
Близько 20 українських народних депутатів наразі перебувають за кордоном.
Джерело: перший заступник спікера Верховної Ради Олександр Корнієнко у спільному ефірі телеканалів
Пряма мова: "Є різні цифри, не буду зараз конкретизувати… Близько 20 народних депутатів не в Україні. Скажімо так… це депутати, які і до цього мали свої непатріотичні прояви, голосування і так далі".
Деталі: Водночас Корнієнко додав, що 9 нардепів перебувають у відрядженні у Раді Європи.
За словами першого віцеспікера, як тільки закон про колаборантів набуде чинності (це має статися найближчим часом –ред.), Служба безпеки України зможе опікуватися в тому числі й нардепами-зрадниками.
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"