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Украину покинули около 20 нардепов

Валентина РоманенкоВторник, 15 марта 2022, 10:02
Верховная Рада. фото с Facebook

Около 20 украинских народных депутатов в настоящее время находятся за границей.

Источник: первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко в общем эфире телеканалов

Прямая речь: "Есть разные цифры, не буду сейчас конкретизировать… Около 20 народных депутатов не в Украине. Скажем так… это депутаты, и до этого имевшие свои непатриотические проявления, голосования и так далее".

Детали: В то же время Корниенко добавил, что 9 нардепов находятся в командировке в Совете Европы.

По словам первого вице-спикера, как только закон о коллаборантах вступит в силу (это должно произойти в ближайшее время – ред.), Служба безопасности Украины сможет позаботиться в том числе и о нардепах-предателях.

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Темы: Верховная Радавойна
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