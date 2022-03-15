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Прем’єри Польщі, Чехії і Словенії приїдуть до Києва попри бойові дії

"Європейська правда"Вівторок, 15 березня 2022, 09:11

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що у вівторок відвідає Київ разом з віцепрем’єром Ярославом Качинським і главами урядів Чехії та Словенії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні, на 20-й день злочинної агресії Путіна проти України, разом із віцепрем’єром Ярославом Качинським, прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою та прем’єр-міністром Словенії Янезом Яншою ми їдемо до Києва, щоб продемонструвати українцям нашу солідарність" - заявив Моравецький.

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За його словами, візит здійснюється за домовленістю з Європейським Союзом, і про візит поінформовані голова Ради Європейського Союзу Шарль Мішель, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та ООН.

"У такі переломні для світу часи наш обов’язок бути там, де кується історія. Бо йдеться не про нас, а про майбутнє наших дітей, які заслуговують жити у світі, вільному від тиранії" - наголосив прем'єр Польщі.

Він також нагадав про слова покійного президента Польщі Леха Качинського під час війни РФ протии Грузії: "Сьогодні Грузія, завтра Україна, післязавтра країни Балтії, а потім, можливо, настане час для моєї країни, для Польщі".

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"Тоді його візит змінив уявлення про цю війну, а великий вчинок мужності додав грузинам духу, і його пам’ятають у всьому світі донині" - зазначив Моравецький.

Теми: війна
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