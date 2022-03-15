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Премьеры Польши, Чехии и Словении приедут в Киев, несмотря на боевые действия

"Европейская правда"Вторник, 15 марта 2022, 10:11

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что во вторник посетит Киев вместе с вице-премьером Ярославом Качиньским и главами правительств Чехии и Словении.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня, на 20-й день преступной агрессии Путина против Украины, вместе с вице-премьером Ярославом Качиньским, премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншей мы едем в Киев, чтобы продемонстрировать украинцам нашу солидарность", – заявил Моравецкий.

По его словам, визит осуществляется по договоренности с Европейским Союзом и о нем уведомлены председатель Совета Европейского Союза Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ООН.

"В такие переломные для мира времена наша обязанность быть там, где куется история. Потому что речь идет не о нас, а о будущем наших детей, которые заслуживают жить в мире, свободном от тирании", - подчеркнул премьер Польши.

Он также напомнил о словах покойного президента Польши Леха Качиньского во время войны РФ против Грузии: "Сегодня Грузия, завтра Украина, послезавтра страны Балтии, а затем, возможно, придет время для моей страны, для Польши".

"Тогда его визит изменил представление об этой войне, а великий поступок мужества придал грузинам духа, и его помнят по всему миру по сей день", - отметил Моравецкий.

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Темы: война
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