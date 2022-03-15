Під Черніговом знищили російську РСЗВ, яка обстрілювала житлові квартали

Українська артилерія знищила реактивну систему залпового вогню російських окупантів, яка обстрілювала житлові квартали Чернігова.

Джерело: Оперативне командування Північ" у Facebook



Дослівно Оперативне командування "Північ": "Оборонцями Чернігова була виявлена батарея РСЗВ ворога, яка підступно обстрілювала житлові квартали міста.

Спостерігачі помітили, як батарея почала розгортатися для злочинних обстрілів. Але 10 хвилин роботи нашої артилерії швидко згорнула їхні плани. Тепер на тому місці буде клумба".

Деталі: Повідомляється, що ситуація в зоні відповідальності підрозділів оперативного командування "Північ" станом на ранок 15 березня – контрольована.