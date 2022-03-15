Под Черниговом уничтожили российскую РСЗО, которая обстреливала жилые кварталы
Вторник, 15 марта 2022, 09:18
Украинская артиллерия уничтожила реактивную систему залпового огня российских оккупантов, которая обстреливала жилые кварталы Чернигова.
Источник: Оперативное командование "Север" в Facebook
Дословно Оперативное командование "Север": "Оборонители Чернигова обнаружили батарею РСЗО врага, которая коварно обстреливала жилые кварталы города.
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Наблюдатели заметили, как батарея начала разворачиваться для преступных обстрелов. Но 10 минут работы нашей артиллерии быстро свернула их планы. Теперь на том месте будет клумба".
Детали: Сообщается, что ситуация в зоне ответственности подразделений оперативного командования "Север" по состоянию на утро 15 марта – контролируемая.