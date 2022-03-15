Под Черниговом уничтожили российскую РСЗО, которая обстреливала жилые кварталы

Украинская артиллерия уничтожила реактивную систему залпового огня российских оккупантов, которая обстреливала жилые кварталы Чернигова.

Источник: Оперативное командование "Север" в Facebook

Дословно Оперативное командование "Север": "Оборонители Чернигова обнаружили батарею РСЗО врага, которая коварно обстреливала жилые кварталы города.

Наблюдатели заметили, как батарея начала разворачиваться для преступных обстрелов. Но 10 минут работы нашей артиллерии быстро свернула их планы. Теперь на том месте будет клумба".

Детали: Сообщается, что ситуация в зоне ответственности подразделений оперативного командования "Север" по состоянию на утро 15 марта – контролируемая.