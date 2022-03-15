Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Людям з інвалідністю спростили перетин кордону України в умовах воєнного стану

Валентина РоманенкоВівторок, 15 березня 2022, 09:28

На час надзвичайного або воєнного стану уряд спростив перетин українського кордону для людей з інвалідністю.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Повідомляється, що відповідну постанову Кабінет міністрів ухвалив 12 березня. 

Реклама:

Згідно зі змінами, внесеними у законодавство, на час дії надзвичайного або воєнного стану особи з інвалідністю І та ІІ груп, незалежно від віку, можуть  перетинати державний кордон України за наявності одного з таких документів:

- довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією,

- або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю",

ВІДЕО ДНЯ

- або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

Крім того, згідно з постановою, разом із кожною людиною з інвалідністю І та ІІ групи, котра потребує постійного догляду, дозволено перетинати кордон одному із членів сім’ї першого ступеня споріднення, який досяг 18-річного віку, або іншій особі, яка досягла 18-річного віку та здійснює догляд відповідно до законодавства.

Документом, який підтверджує здійснення догляду в цьому випадку може бути посвідчення, довідка про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд.

Також людину з інвалідністю, яка визнана недієздатною або обмежена у дієздатності, може супроводжувати один опікун, піклувальник чи член сім’ї першого ступеня споріднення, який досяг 18-річного віку.

Дослівно ДПСУ: "Варто зазначити, що спрощену процедуру перетину кордону цією категорією осіб було ухвалено, аби не наражати людей на небезпеку та допомогти якнайшвидше перетинати кордон.

Просимо громадян детально ознайомитися з прийнятими змінами, аби завчасно підготувати всі необхідні документи у разі необхідності перетнути кордон".

Теми: кордонПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
кордон
Литва подумує відгородитися від Білорусі парканом навіть на болотах
ЗМІ: Прискорення будівництва паркану на кордоні з Білоруссю обійдеться Латвії в 3 млн євро
Жителів прикордоння Румунії попередили у неділю про "падіння об'єктів" з повітря
Останні новини
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
Усі новини...
Реклама: