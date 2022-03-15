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Людям з інвалідністю спростили перетин кордону України в умовах воєнного стану

Валентина РоманенкоВівторок, 15 березня 2022, 12:28

На час надзвичайного або воєнного стану уряд спростив перетин українського кордону для людей з інвалідністю.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Повідомляється, що відповідну постанову Кабінет міністрів ухвалив 12 березня. 

Згідно зі змінами, внесеними у законодавство, на час дії надзвичайного або воєнного стану особи з інвалідністю І та ІІ груп, незалежно від віку, можуть  перетинати державний кордон України за наявності одного з таких документів:

- довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією,

- або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю",

- або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

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Крім того, згідно з постановою, разом із кожною людиною з інвалідністю І та ІІ групи, котра потребує постійного догляду, дозволено перетинати кордон одному із членів сім’ї першого ступеня споріднення, який досяг 18-річного віку, або іншій особі, яка досягла 18-річного віку та здійснює догляд відповідно до законодавства.

Документом, який підтверджує здійснення догляду в цьому випадку може бути посвідчення, довідка про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд.

Також людину з інвалідністю, яка визнана недієздатною або обмежена у дієздатності, може супроводжувати один опікун, піклувальник чи член сім’ї першого ступеня споріднення, який досяг 18-річного віку.

Дослівно ДПСУ: "Варто зазначити, що спрощену процедуру перетину кордону цією категорією осіб було ухвалено, аби не наражати людей на небезпеку та допомогти якнайшвидше перетинати кордон.

Просимо громадян детально ознайомитися з прийнятими змінами, аби завчасно підготувати всі необхідні документи у разі необхідності перетнути кордон".

Теми: кордонПрикордонна служба
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