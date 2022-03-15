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Людям с инвалидностью упростили пересечение границы Украины в условиях военного положения

Валентина РоманенкоВторник, 15 марта 2022, 09:28

На время чрезвычайного или военного положения правительство упростило пересечение украинской границы для людей с инвалидностью.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Сообщается, что соответствующее постановление Кабинет Министров принял 12 марта.

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Согласно изменениям, внесенным в законодательство, на время действия чрезвычайного или военного положения лица с инвалидностью I и II групп, независимо от возраста, могут пересекать государственную границу Украины при наличии одного из следующих документов:

- справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией,

- удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с законами Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью",

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- или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь.

Кроме того, согласно постановлению, вместе с каждым человеком с инвалидностью I и II группы, нуждающимся в постоянном уходе, разрешено пересекать границу одному из членов семьи первой степени родства, достигшему 18-летнего возраста, или другому лицу, достигшему 18 -летнего возраста и осуществляющему уход в соответствии с законодательством.

Документом, подтверждающим уход в этом случае может быть удостоверение, справка о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход.

Также человека с инвалидностью, который признан недееспособным или ограничен в дееспособности, может сопровождать один опекун, попечитель или член семьи первой степени родства, достигший 18-летнего возраста.

Дословно ГПСУ: "Стоит отметить, что упрощенная процедура пересечения границы этой категорией лиц была принята, чтобы не подвергать людей опасности и помочь как можно быстрее пересекать границу.

Просим граждан детально ознакомиться с принятыми изменениями, чтобы заблаговременно подготовить все необходимые документы в случае необходимости пересечь границу".

Темы: границаПограничная служба
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