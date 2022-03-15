Евакуація з Маріуполя: відкрили коридор для авто
Вівторок, 15 березня 2022, 10:42
Вранці 15 березня запрацював гуманітарний коридор для евакуації жителів Маріуполя на приватних автомобілях.
Джерело: начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram
Пряма мова Кириленка: "15 березня з 9:00 відкрито гуманітарний коридор для приватного транспорту у напрямку: Маріуполь, Мангуш, Бердянськ, Токмак, Василівка, Запоріжжя".
Деталі: Для особистої безпеки голова облВА рекомендує видалити з телефона месенджери та фото, а також прибути до Василівки не пізніше 18:00.
Людей, які не встигають до цього часу, просять знайти безпечне місце та переночувати у Бердянську або у Токмаку.
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