Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Эвакуация из Мариуполя: открыли коридор для авто

Ирина БалачукВторник, 15 марта 2022, 09:42
Эвакуация из Мариуполя: открыли коридор для авто
На фото эвакуация из Сумской области 12 марта. Фото ГСЧС

Утром 15 марта заработал гуманитарный коридор для эвакуации жителей Мариуполя на частных автомобилях.

Источник: начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "15 марта с 9:00 открыт гуманитарный коридор для частного транспорта по направлению: Мариуполь, Мангуш, Бердянск, Токмак, Васильевка, Запорожье".

Реклама:

Детали: Для личной безопасности глава облВА рекомендует удалить с телефона мессенджеры и фото, а также прибыть в Васильевку не позднее 18:00.

Людей, которые не успевают до того времени, просят найти безопасное место и переночевать в Бердянске или Токмаке.

Темы: Мариупольвойнаэвакуация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Мариуполь
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Оккупанты планируют завезти в захваченный Мариуполь 300 тысяч россиян – ЦНС
Последние новости
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
Все новости...
Реклама: