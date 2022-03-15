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Эвакуация из Мариуполя: открыли коридор для авто

Ирина БалачукВторник, 15 марта 2022, 10:42
На фото эвакуация из Сумской области 12 марта. Фото ГСЧС

Утром 15 марта заработал гуманитарный коридор для эвакуации жителей Мариуполя на частных автомобилях.

Источник: начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "15 марта с 9:00 открыт гуманитарный коридор для частного транспорта по направлению: Мариуполь, Мангуш, Бердянск, Токмак, Васильевка, Запорожье".

Детали: Для личной безопасности глава облВА рекомендует удалить с телефона мессенджеры и фото, а также прибыть в Васильевку не позднее 18:00.

Людей, которые не успевают до того времени, просят найти безопасное место и переночевать в Бердянске или Токмаке.

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Темы: Мариупольвойнаэвакуация
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