ЄС узгодив деталі четвертого пакету санкцій проти Росії

Рада ЄС у вівторок остаточно затвердила четвертий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Оскільки війна президента Путіна проти українського народу триває, наша рішучість підтримати Україну та пошкодити фінансування військової машини Кремля зростає. Цей четвертий пакет санкцій є ще одним серйозним ударом по економічній та матеріально-технічній базі, на яку спирається Росія, щоб здійснити вторгнення в Україну. Мета санкцій – щоб президент Путін зупинив цю нелюдську та безглузду війну" - заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Своїм рішенням Рада ЄС вирішила:

- заборонити будь-які операції з певними державними підприємствами РФ;

- заборонити надання будь-яких послуг кредитного рейтингу, а також закрити доступ до будь-яких послуг за підпискою, пов'язаних з кредитною рейтинговою діяльністю, будь-яким російським фізичним або юридичним особам;

- розширити перелік осіб, пов’язаних з російською оборонно-промисловою базою, на яких накладаються жорсткіші експортні обмеження щодо товарів подвійного призначення та товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному покращенню оборонного та безпекового сектору Росії;

- заборонити нові інвестиції в енергетичний сектор Росії, а також запровадити комплексні експортні обмеження на обладнання, технології та послуги для енергетичної галузі;

- запровадити подальші торгові обмеження щодо чавуну та сталі, а також предметів розкоші;

Крім того, Рада ЄС вирішила ввести санкції проти ключових олігархів, лобістів і пропагандистів, які просувають наратив Кремля про ситуацію в Україні, а також ключових компаній у секторах авіації, військового та подвійного використання, суднобудування та машинобудування.

Окремо Рада ЄС дала Єврокомісії зелене світло на приєднання від імені ЄС до багатосторонньої заяви про агресію Російської Федерації проти України за підтримки Білорусі, яка, як очікується, буде опублікована в контексті СОТ.

Рада ЄС повідомила, що відповідні законодавчі акти невдовзі будуть опубліковані в Офіційному жерналі ЄС.

Раніше ЗМІ повідомляли, що четвертий пакет санкцій передбачає нові обмеження проти найбільших російських нафтових компаній "Роснефть", "Транснефть" та "Газпром нефть". Утім, ЄС наразі продовжать купувати у них нафту.

Крім того, за даними ЗМІ, в ЄС погодилися додати власника футбольного клубу "Челсі" Романа Абрамовича до списку російських мільярдерів, які підпадають під санкції після вторгнення Росії в Україну.

У рамках четвертого пакета санкцій ЄС заборонить експорт до Росії предметів розкоші, зокрема, дорогих автомобілів.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що також буде введена заборона на ввезення російської сталі та виробів із заліза.