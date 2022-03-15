ЕС согласовал детали четвертого пакета санкций против России

Совет ЕС во вторник окончательно утвердил четвертый пакет санкций против России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Поскольку война президента Путина против украинского народа продолжается, наша решимость поддержать Украину и повредить финансирование военной машины Кремля растет. Этот четвертый пакет санкций - еще один серьезный удар по экономической и материально-технической базе, на которую опирается Россия, чтобы осуществить вторжение в Украину. Цель санкций – чтобы президент Путин остановил эту бесчеловечную и бессмысленную войну", - заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Своим решением Совет ЕС установил:

- запретить какие-либо операции с определенными государственными предприятиями РФ;

- запретить предоставление каких-либо услуг кредитного рейтинга, а также закрыть доступ к любым услугам по предоплате, связанной с кредитной рейтинговой деятельностью, любым российским физическим или юридическим лицам;

- расширить перечень лиц, связанных с российской оборонно-промышленной базой, на которых накладываются более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров двойного назначения и товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому улучшению оборонного сектора и сектора безопасности России;

- запретить новые инвестиции в энергетический сектор России, а также ввести комплексные экспортные ограничения на оборудование, технологии и услуги для энергетической отрасли;

- ввести дальнейшие торговые ограничения по чугуну и стали, а также предметам роскоши.

Кроме того, Совет ЕС решил ввести санкции против ключевых олигархов, лоббистов и пропагандистов, продвигающих нарратив Кремля о ситуации в Украине, а также ключевых компаний в секторах авиации, военного и двойного использования, судостроения и машиностроения.

Отдельно Совет ЕС дал Еврокомиссии зеленый свет на присоединение от имени ЕС к многостороннему заявлению об агрессии Российской Федерации против Украины при поддержке Беларуси, которое, как ожидается, будет опубликовано в контексте ВТО.

Совет ЕС сообщил, что соответствующие законодательные акты вскоре будут опубликованы в Официальном журнале ЕС.

Ранее СМИ сообщали, что четвертый пакет санкций предусматривает новые ограничения против крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть". Впрочем, ЕС пока продолжит покупать у них нефть.

Кроме того, по данным СМИ, в ЕС согласились добавить владельца футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича в список российских миллиардеров, которые подпадают под санкции после вторжения России в Украину.

В рамках четвертого пакета санкций ЕС запретит экспорт в Россию предметов роскоши, в частности дорогих автомобилей.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что также будет введен запрет на ввоз российской стали и изделий из железа.