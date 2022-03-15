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У Києві та в області комендантська година діятиме півтори доби

Роман ПетренкоВівторок, 15 березня 2022, 12:20

Комендантську годину в Києві та в області запровадили із 20.00 15 березня до 7.00 17 березня.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко, Київська ОДА

Пряма мова Кличка: "Сьогодні – складний і небезпечний момент.

За рішенням військового командування, відсьогодні — 15 березня, з 20:00 – в Києві запроваджується комендантська година.

Комендантська година діятиме до 7 ранку 17 березня".

Деталі: Кличко наголосив, що в середу цілу добу буде заборонене пересування містом без спецперепусток. Виходити можна тільки, щоб дійти до укриття.

Мер попросив усіх киян підготуватися до того, що дві доби доведеться бути вдома або в укритті.

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У КОДА пояснили, що це вимушені міри, мета яких – захистити мешканців регіону.

Теми: КиївКиївська областьвійнаРосія
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