У Києві та в області комендантська година діятиме півтори доби

Комендантську годину в Києві та в області запровадили із 20.00 15 березня до 7.00 17 березня.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко, Київська ОДА

Пряма мова Кличка: "Сьогодні – складний і небезпечний момент.

За рішенням військового командування, відсьогодні — 15 березня, з 20:00 – в Києві запроваджується комендантська година.

Комендантська година діятиме до 7 ранку 17 березня".

Деталі: Кличко наголосив, що в середу цілу добу буде заборонене пересування містом без спецперепусток. Виходити можна тільки, щоб дійти до укриття.

Мер попросив усіх киян підготуватися до того, що дві доби доведеться бути вдома або в укритті.

У КОДА пояснили, що це вимушені міри, мета яких – захистити мешканців регіону.