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У Києві та в області комендантська година діятиме півтори доби

Роман ПетренкоВівторок, 15 березня 2022, 11:20
У Києві та в області комендантська година діятиме півтори доби

Комендантську годину в Києві та в області запровадили із 20.00 15 березня до 7.00 17 березня.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко, Київська ОДА

Пряма мова Кличка: "Сьогодні – складний і небезпечний момент.

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За рішенням військового командування, відсьогодні — 15 березня, з 20:00 – в Києві запроваджується комендантська година.

Комендантська година діятиме до 7 ранку 17 березня".

Деталі: Кличко наголосив, що в середу цілу добу буде заборонене пересування містом без спецперепусток. Виходити можна тільки, щоб дійти до укриття.

ВІДЕО ДНЯ

Мер попросив усіх киян підготуватися до того, що дві доби доведеться бути вдома або в укритті.

У КОДА пояснили, що це вимушені міри, мета яких – захистити мешканців регіону.

Теми: КиївКиївська областьвійнаРосія
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