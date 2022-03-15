В Киеве и области комендантский час будет действовать полтора суток

Комендантский час в Киеве и в области был введен с 20.00 15 марта до 7.00 17 марта.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко, Киевская ОГА

Прямая речь Кличко: "Сегодня – сложный и опасный момент.

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По решению военного командования, с сегодняшнего дня - 15 марта, с 20:00 - в Киеве вводится комендантский час.

Комендантский час будет действовать до 7 утра 17 марта".

Детали: Кличко отметил, что в среду целые сутки будет запрещено передвижение по городу без спецпропусков. Выходить можно только, чтобы дойти до укрытия.

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Мэр попросил всех киевлян подготовиться к тому, что двое суток придется быть дома или в укрытии.

В КОГА объяснили, что это вынужденные меры, цель которых – защитить жителей региона.