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На Херсонщині росіяни тримають у заручниках сільського голову

"Українська правда"Вівторок, 15 березня 2022, 10:08

Росіяни тримають у заручниках сільського голову Чулаківки Херсонської області Олександра Мусієнка.

Джерело: Звернення Мусієнка у соцмережах

Пряма мова: "Я знаходжуся у мільській раді, на робочому місці. І поруч зі мною знаходиться не один десяток озброєних до зубів військових.

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Навіть коли вчора записував своє відео, за кадром залишалися люди, які стояли з автоматами і які контролювали те, що я говорю". 

Деталі: Сільський голова повідомив, що 15 березня російські окупанти збираються вчиняти перевірку його села, та можливо будуть заходити до людей на подвір’я. 

Пряма мова: "Як пояснили мені, це буде вибіркова перевірка". 

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Теми: Херсонська областьХерсонвійна
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