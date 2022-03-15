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В Херсонской области россияне держат в заложниках сельского голову

"Украинская правда"Вторник, 15 марта 2022, 10:08

В Херсонской области россияне удерживают в заложниках сельского голову прямо в сельском совете

Россияне держат в заложниках сельского голову Чулаковки Херсонской области Александра Мусиенко.
Источник: Обращение Мусиенко в соцсетях

Прямая речь: "Я нахожусь в сельском совете, на рабочем месте. Рядом со мной находится не один десяток вооруженных до щубов военных.

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Даже когда вчера записывал свое видео, за кадром оставались люди, стоявшие с автоматами, которые контролировали то, что я говорю".

Детали: Сельский голова сообщил, что 15 марта российские оккупанты собираются проводить проверку его села, и возможно даже будут заходить к людям во двор.

Прямая речь: "Как объяснили мне, это будет выборочная проверка".

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Темы: Херсонская областьХерсонвойна
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