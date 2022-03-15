Більше половини українців вважають, що РФ прагне знищити народ України - опитування

Трохи більше половини українців вважають, що повномасштабною війною режим Путіна хоче знищити весь народ України.

Джерело: результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 12-13 березня

Деталі: 56% опитаних українців вважають, що головна мета вторгнення Росії – це повне знищення українського народу, і ця думка домінує в усіх регіонах України.

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Ще половина вважають, що ціль нападу – окупація України і приєднання до Росії.

Тільки 15-17% думають, що РФ переслідує мету змінити політичний курс України чи запобігти розміщенню баз НАТО, 10% – вважають, що мотивом є знищення військової інфраструктури, 5% – провокування НАТО на війну.

Тих хто вважає, що вторгнення російських окупантів мало за мету захистити російськомовних – лише 2%.

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Реальним шляхом завершення війни більшість бачить пошук компромісів на переговорах із залученням інших країн (64%), водночас, майже третина вважають, що варто відмовитися від переговорів і воювати до звільнення всіх територій і лише 1% - погодитись на більшість вимог РФ.

Українці зовсім не готові віддавати ані Крим, ані Донбас: більшість вважають, що Україна має використовувати всі можливості для повернення окупованих територій Донбасу (86%) і Криму (80%). У цьому впевнені мешканці усіх регіонів, і цей показник зараз вищий, ніж у довоєнні часи.

Довідково: 12-13 березня 2022 року методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера соціологи опитали 1200 респондентів віком від 18 років і старших в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.