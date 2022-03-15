Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Більше половини українців вважають, що РФ прагне знищити народ України - опитування

Валентина РоманенкоВівторок, 15 березня 2022, 11:19
фото Getty Images

Трохи більше половини українців вважають, що повномасштабною війною режим Путіна хоче знищити весь народ України.

Джерело: результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 12-13 березня

Деталі: 56% опитаних українців вважають, що головна мета вторгнення Росії – це повне знищення українського народу, і ця думка домінує в усіх регіонах України.

Ще половина вважають, що ціль нападу – окупація України і приєднання до Росії.

Тільки 15-17% думають, що РФ переслідує мету змінити політичний курс України чи запобігти розміщенню баз НАТО, 10% – вважають, що мотивом є знищення військової інфраструктури, 5% – провокування НАТО на війну.

Тих хто вважає, що вторгнення російських окупантів мало за мету захистити російськомовних – лише 2%.

 
Для збільшення - натисніть на зображення

Реальним шляхом завершення війни більшість бачить пошук компромісів на переговорах із залученням інших країн (64%), водночас, майже третина вважають, що варто відмовитися від переговорів і воювати до звільнення всіх територій і лише 1% - погодитись на більшість вимог РФ.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Українці зовсім не готові віддавати ані Крим, ані Донбас: більшість вважають, що Україна має використовувати всі можливості для повернення окупованих територій Донбасу (86%) і Криму (80%). У цьому впевнені мешканці усіх регіонів, і цей показник зараз вищий, ніж у довоєнні часи. 

Довідково: 12-13 березня 2022 року методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера соціологи опитали 1200 респондентів віком від 18 років і старших в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Теми: соціологіявійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Жодних компромісів, пов'язаних із територіальною цілісністю – Зеленський

ВІДЕОВ Енергодарі люди вийшли на мітинг після викрадення місцевого посадовця

фото, відеоУ Києві снаряд прилетів у двір багатоповерхівки: наразі відомо про 5 потерпілих

відеоУ Херсоні і Каховці мітинги проти окупантів: Забирайтеся додому

Зеленський підписав указ про єдине мовлення на всіх каналах. У Порошенка обурюються

Розвідка: росіяни не полишають спроб убити керівництво України, прибувають нові бойовики

Усі новини...
соціологія
Верховна Рада до війни і зараз. Як партії голосують за безпекові ініціативи?
Люди з США та ЄС виступають за збільшення допомоги Україні – соціологія
Абсолютна більшість українців вірять у перемогу над Росією - опитування
Останні новини
18:16
Війна з Росією: водіям заборонено використовувати відеореєстратори
18:11
"Міцний фронт можливий завдяки міцному тилу". Що робити з відчуттям провини під час війни
18:11
фотоУ Запорізькій області ЗСУ знищили "Тигр" і вантажівку, на Чернігівщині – техніку й окупантів
18:09
Що робити при штурмі вашого міста – поради від ЦПД
18:07
фотоЛіквідовано заступника командувача чорноморського флоту РФ Палія
17:58
Біженці з України можуть працювати в Чехії без отримання дозволу з наступного тижня
17:48
ФОТОРосія перекидає додаткові ешелони техніки з різних регіонів – СІТ
17:48
"Це не по-християнськи": на заході України закликають не піднімати ціни на нерухомість
17:47
У Нацполіції розповіли, як налаштувати Telegram для використання під час війни
17:44
фотоУ чеському зоопарку народився рідкісний носоріг, якого назвали Києвом
Усі новини...