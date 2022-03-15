Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Более половины украинцев считают, что РФ стремится уничтожить народ Украины

Валентина РоманенкоВторник, 15 марта 2022, 11:19
фото Getty Images

Чуть больше половины украинцев считают, что полномасштабной войной режим Путина хочет уничтожить весь народ Украины.

Источник: результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 12-13 марта

Детали: 56% опрошенных украинцев считают, что главная цель вторжения России – полное уничтожение украинского народа, и это мнение доминирует во всех регионах Украины.

Еще половина считают, что цель нападения – оккупация Украины и присоединение к России.

Только 15-17% полагают, что РФ преследует цель изменить политический курс Украины или предотвратить размещение баз НАТО, 10% – считают, что мотивом является уничтожение военной инфраструктуры, 5% – провоцирование НАТО на войну.

Тех, кто считает, что вторжение российских оккупантов имело целью защитить русскоязычных – всего 2%.є

 

Реальным путем завершения войны большинство видит поиск компромиссов на переговорах с привлечением других стран (64%), в то же время почти треть считают, что следует отказаться от переговоров и воевать до освобождения всех территорий и только 1% - согласиться на большинство требований РФ.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Украинцы совсем не готовы отдавать ни Крым, ни Донбасс: большинство считают, что Украина должна использовать все возможности для возвращения оккупированных территорий Донбасса (86%) и Крыма (80%). В этом уверены жители всех регионов, и этот показатель сейчас выше, чем в довоенные времена.

Справка: 12-13 марта 2022 года методом телефонных интервью с использованием компьютера социологи опросили 1200 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Темы: социологиявойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Никаких компромиссов, связанных с территориальной целостностью – Зеленский

ВИДЕОВ Энергодаре люди вышли на митинг после похищения оккупантами местного чиновника

фото, видеоВ Киеве снаряд прилетел во двор многоэтажки: сейчас известно о 5 пострадавших

видеоВ Херсоне и Каховке митинги против оккупантов: Убирайтесь домой

Зеленский подписал указ о едином вещании на всех каналах. У Порошенка возмущаются

Разведка: россияне не оставляют попыток убить руководство Украины, прибывают новые боевики

Все новости...
социология
Верховная Рада до войны и сейчас. Как партии голосуют за инициативы безопасности?
Люди из США и ЕС выступают за увеличение помощи Украине – социология
Абсолютное большинство украинцев верят в победу над Россией - опрос
Последние новости
20:12
"Не привыкаем к войне" – Папа Франциск поддержал Украину в Twitter
20:02
Латвия выступает за ужесточение санкций против России и Беларуси
19:50
Сеть "Сільпо" временно закрывает 23 магазина в Киеве
19:41
ВИДЕОЧернигов: снаряд оккупантов подорвал машину, которая развозила людям воду
19:37
При попытке наступления на Киев РФ потеряла танковый отряд – сводка Генштаба
19:33
Одесса: враг активизировал полеты дронов
19:09
Бекхэм передал свои аккаунты в соцсетях педиатру из Харькова: "Они спасают жизнь в Украине"
19:04
На ЧАЭС провели частичную ротацию персонала
19:01
Киевская область: авиаудар в Бучанском районе, бои в четырех общинах
18:55
Байден не приедет в Украину на следующей неделе - Белый дом
Все новости...