Более половины украинцев считают, что РФ стремится уничтожить народ Украины

Чуть больше половины украинцев считают, что полномасштабной войной режим Путина хочет уничтожить весь народ Украины.

Источник: результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 12-13 марта

Детали: 56% опрошенных украинцев считают, что главная цель вторжения России – полное уничтожение украинского народа, и это мнение доминирует во всех регионах Украины.

Еще половина считают, что цель нападения – оккупация Украины и присоединение к России.

Только 15-17% полагают, что РФ преследует цель изменить политический курс Украины или предотвратить размещение баз НАТО, 10% – считают, что мотивом является уничтожение военной инфраструктуры, 5% – провоцирование НАТО на войну.

Тех, кто считает, что вторжение российских оккупантов имело целью защитить русскоязычных – всего 2%.є

Реальным путем завершения войны большинство видит поиск компромиссов на переговорах с привлечением других стран (64%), в то же время почти треть считают, что следует отказаться от переговоров и воевать до освобождения всех территорий и только 1% - согласиться на большинство требований РФ.

Украинцы совсем не готовы отдавать ни Крым, ни Донбасс: большинство считают, что Украина должна использовать все возможности для возвращения оккупированных территорий Донбасса (86%) и Крыма (80%). В этом уверены жители всех регионов, и этот показатель сейчас выше, чем в довоенные времена.

Справка: 12-13 марта 2022 года методом телефонных интервью с использованием компьютера социологи опросили 1200 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.