Російські війська атакували аеропорт Дніпра – масштабні руйнування 

У ніч на 15 березня російські війська завдали два ракетні удари по аеропорту мста Дніпро.

Джерело: голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Валентин Резніченко

Пряма мова: "Вночі ворог атакував аеропорт у Дніпрі. Два ракетні удари. Зруйнована злітно-посадкова смуга. Пошкоджено термінал. Масштабні руйнування".

Деталі: За словами Резніченка, знадобиться багато часу на відновлення аеропорту.