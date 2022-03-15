Російські війська атакували аеропорт Дніпра – масштабні руйнування
Вівторок, 15 березня 2022, 11:23
У ніч на 15 березня російські війська завдали два ракетні удари по аеропорту мста Дніпро.
Джерело: голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Валентин Резніченко
Пряма мова: "Вночі ворог атакував аеропорт у Дніпрі. Два ракетні удари. Зруйнована злітно-посадкова смуга. Пошкоджено термінал. Масштабні руйнування".
Деталі: За словами Резніченка, знадобиться багато часу на відновлення аеропорту.
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