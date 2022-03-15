Российские войска атаковали аэропорт Днепра – масштабные разрушения

В ночь на 15 марта российские войска нанесли два ракетных удара по аэропорту города Днепр.

Источник: глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Валентин Резниченко

Прямая речь: "Ночью враг атаковал аэропорт в Днепре. Два ракетных удара. Разрушена взлетно-посадочная полоса. Поврежден терминал. Масштабные разрушения".

Детали: По словам Резниченко, понадобится много времени на восстановление аэропорта.