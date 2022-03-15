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Российские войска атаковали аэропорт Днепра – масштабные разрушения

Елена РощинаВторник, 15 марта 2022, 11:23

В ночь на 15 марта российские войска нанесли два ракетных удара по аэропорту города Днепр.

Источник: глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Валентин Резниченко

Прямая речь: "Ночью враг атаковал аэропорт в Днепре. Два ракетных удара. Разрушена взлетно-посадочная полоса. Поврежден терминал. Масштабные разрушения".

Детали: По словам Резниченко, понадобится много времени на восстановление аэропорта.

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Темы: Днепрвойна
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