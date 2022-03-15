Российские войска атаковали аэропорт Днепра – масштабные разрушения
Вторник, 15 марта 2022, 11:23
В ночь на 15 марта российские войска нанесли два ракетных удара по аэропорту города Днепр.
Источник: глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Валентин Резниченко
Прямая речь: "Ночью враг атаковал аэропорт в Днепре. Два ракетных удара. Разрушена взлетно-посадочная полоса. Поврежден терминал. Масштабные разрушения".
Детали: По словам Резниченко, понадобится много времени на восстановление аэропорта.
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