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ЄС робить крок до підвищення мит на торгівлю з Росією

"Економічна правда"Вівторок, 15 березня 2022, 11:00

Країни Євросоюзу офіційно приєдналися до багатосторонньої заяви щодо позбавлення Росії статусу найбільшого сприяння, це дозволить підвищити мита на торгівлю з агресором.

Про це відомо з заяви Ради ЄС, повідомляє "Економічна правда"

"Рада дала зелене світло Комісії на приєднання від імені ЄС до багатосторонньої заяви про агресію Російської Федерації проти України за підтримки Білорусі, яка, як очікується, буде опублікована в контексті Світової організації торгівлі", – йдеться у заяві.

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Так, ЄС готовий зупинити дію режиму найбільшого сприяння для продуктів і послуг Російської Федерації. Такий крок дозволить суттєво підвищити мита та бар’єри на торгівлю з країною-агресором, тобто скоротити обсяг імпорту-експорту.

Крім того, з огляду на підтримку Білоруссю дій Російської Федерації, ЄС вважає, що процес вступу країни до СОТ має бути призупинений.

Раніше про скасування торговельних привілей заявив президент США Джо Байден. За його словами, на такий крок Сполучені Штати йдуть разом з країнами "Великої сімки" (Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Сполучене Королівство) та Євросоюзу.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадуємо:

Країни Євросоюзу погодили четвертий пакет санкцій проти Росії, які включають торговельні обмеження на залізо та сталь, а також заборону ввозити в РФ товари розкоші.

Теми: ЄСекономікаРосія
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