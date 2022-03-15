ЕС делает шаг к повышению пошлин на торговлю с Россией

Страны Евросоюза официально присоединились к многостороннему заявлению о лишении России статуса наибольшего содействия, что позволит повысить пошлины на торговлю с агрессором.

Об этом известно из заявления Совета ЕС, сообщает "Экономическая правда"

"Совет дал зеленый свет Комиссии на присоединение от имени ЕС к многостороннему заявлению об агрессии Российской Федерации против Украины при поддержке Беларуси, которое, как ожидается, будет опубликовано в контексте Всемирной торговой организации", - говорится в заявлении.

Да, ЕС готов остановить действие режима наибольшего содействия для продуктов и услуг Российской Федерации. Такой шаг позволит существенно повысить таможенные пошлины и барьеры на торговлю со страной-агрессором, то есть сократить объем импорта-экспорта.

Кроме того, учитывая поддержку Беларусью действий Российской Федерации, ЕС считает, что процесс вступления страны в ВТО должен быть приостановлен.

Ранее об отмене торговых привилегий заявил президент США Джо Байден. По его словам, на такой шаг Соединенные Штаты идут вместе со странами Большой семерки (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Соединенное Королевство) и Евросоюза.

Напоминаем:

Страны Евросоюза согласовали четвертый пакет санкций против России, включающих в себя торговые ограничения на железо и сталь, а также запрет ввозить в РФ товары роскоши.