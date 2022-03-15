Израиль приостановил действие безвиза для Украины, ввел электронные разрешения

Государство Израиль ввело правила въезда для граждан Украины, функцию визы будет выполнять спецразрешение от МВД.

Об изменении правил въезда сообщает посольство Украины в Израиле, также их подтверждают собеседники ЕП, пытавшиеся улететь в Израиль из городов Европы.

Граждане, ранее купившие билеты в аэропорт Тель-Авива и планировавшие воспользоваться правом на безвизовый въезд, сталкиваются с отказом в посадке и с требованием предоставить визу. Впрочем, в настоящее время формально действует соглашение о безвизовом режиме, в результате чего получение визы не является стандартной практикой; также есть проблемы с получением визы теми, кто выехал из Украины из-за боевых действий и не имеет легализации в государстве пребывания.

Как объясняют украинские дипломаты, Израиль действительно отменил возможность привычного безвизового въезда, но ввел альтернативный порядок авторизации поездки – разрешение на нее предоставляет МВД. "Прибытие в Израиль и посадка на рейс совершаются при наличии предварительного разрешения МВД Израиля", - объясняет посольство.

На сайте МВД Израиля создана электронная форма для получения такого разрешения.

Также, если гражданин Украины желает приехать в Израиль по приглашению гражданина Израиля, гражданин Израиля обязан подписать декларацию для приглашенного. Эта декларация должна быть заполнена до подачи заявки на получение разрешения МВД для въезда.

"Израиль не принимает беженцев из Украины... Лица, которые пытаются въехать в Израиль в статусе туристов (например, вы просто хотите переждать завершение войны в Израиле или у друзей, родственников, не имеющих статуса в Израиле), не могут беспрепятственно въехать в страну", - подчеркивает посольство.

Напомним, Евросоюз в отличие от Израиля, открыл границы для беженцев из Украины. Ранее в МИД Украины объяснили, как действует временная защита для украинцев в ЕС и куда за ней обращаться.

Также Евросоюз создал сайт для информирования украинских беженцев об их правах.