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Израиль приостановил действие безвиза для Украины, ввел электронные разрешения

"Европейская правда"Вторник, 15 марта 2022, 11:02

Государство Израиль ввело правила въезда для граждан Украины, функцию визы будет выполнять спецразрешение от МВД.

Об изменении правил въезда сообщает посольство Украины в Израиле, также их подтверждают собеседники ЕП, пытавшиеся улететь в Израиль из городов Европы.

Граждане, ранее купившие билеты в аэропорт Тель-Авива и планировавшие воспользоваться правом на безвизовый въезд, сталкиваются с отказом в посадке и с требованием предоставить визу. Впрочем, в настоящее время формально действует соглашение о безвизовом режиме, в результате чего получение визы не является стандартной практикой; также есть проблемы с получением визы теми, кто выехал из Украины из-за боевых действий и не имеет легализации в государстве пребывания.

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Как объясняют украинские дипломаты, Израиль действительно отменил возможность привычного безвизового въезда, но ввел альтернативный порядок авторизации поездки – разрешение на нее предоставляет МВД. "Прибытие в Израиль и посадка на рейс совершаются при наличии предварительного разрешения МВД Израиля", - объясняет посольство.

На сайте МВД Израиля создана электронная форма для получения такого разрешения.

Также, если гражданин Украины желает приехать в Израиль по приглашению гражданина Израиля, гражданин Израиля обязан подписать декларацию для приглашенного. Эта декларация должна быть заполнена до подачи заявки на получение разрешения МВД для въезда.

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"Израиль не принимает беженцев из Украины... Лица, которые пытаются въехать в Израиль в статусе туристов (например, вы просто хотите переждать завершение войны в Израиле или у друзей, родственников, не имеющих статуса в Израиле), не могут беспрепятственно въехать в страну", - подчеркивает посольство.

Напомним, Евросоюз в отличие от Израиля, открыл границы для беженцев из Украины. Ранее в МИД Украины объяснили, как действует временная защита для украинцев в ЕС и куда за ней обращаться.

Также Евросоюз создал сайт для информирования украинских беженцев об их правах.

Темы: ИзраильУкраинаграница
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