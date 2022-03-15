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Перемовини: делегації знову говорять

Роман КравецьВівторок, 15 березня 2022, 12:47

Делегації України та країни-агресора відновили перемовини після технічної паузи. 

Джерело: Член української делегації, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у розмові з УП

Дослівно: "Уже тривають (переговори)".

Деталі: Від інших коментарів члени делегації України поки що утримуються. 

Що передувало: 14 березня україська та російська делегації призупинили перемовини для технічної паузи до 15 березня.

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Теми: РосіявійнаАрахамія
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