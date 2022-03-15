Перемовини: делегації знову говорять

Делегації України та країни-агресора відновили перемовини після технічної паузи.

Джерело: Член української делегації, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у розмові з УП

Дослівно: "Уже тривають (переговори)".

Деталі: Від інших коментарів члени делегації України поки що утримуються.

Що передувало: 14 березня україська та російська делегації призупинили перемовини для технічної паузи до 15 березня.