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Переговоры: делегации снова говорят

Роман КравецВторник, 15 марта 2022, 12:47

Делегация Украины и страны-агрессора возобновили переговоры после технической паузы.

Источник: Член украинской делегации, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в разговоре с УП

Дословно: "Уже продолжаются (переговоры)".

Детали: От других комментариев члены делегации Украины пока воздерживаются.

Что было ранее: 14 марта украинская и российская делегации приостановили переговоры для технической паузы до 15 марта.

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Темы: РосcиявойнаАрахамия
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