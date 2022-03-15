Переговоры: делегации снова говорят
Вторник, 15 марта 2022, 12:47
Делегация Украины и страны-агрессора возобновили переговоры после технической паузы.
Источник: Член украинской делегации, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в разговоре с УП
Дословно: "Уже продолжаются (переговоры)".
Детали: От других комментариев члены делегации Украины пока воздерживаются.
Что было ранее: 14 марта украинская и российская делегации приостановили переговоры для технической паузы до 15 марта.
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