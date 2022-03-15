Переговоры: делегации снова говорят

Делегация Украины и страны-агрессора возобновили переговоры после технической паузы.

Источник: Член украинской делегации, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в разговоре с УП

Дословно: "Уже продолжаются (переговоры)".

Детали: От других комментариев члены делегации Украины пока воздерживаются.

Что было ранее: 14 марта украинская и российская делегации приостановили переговоры для технической паузы до 15 марта.