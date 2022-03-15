СБУ каже, що за добу піймала 60 колаборантів і викрила 20 ворожих ДРГ

Служба безпеки України звітує, що протягом доби 14 березня затримала понад 60 колаборантів у різних областях України та виявила 20 диверсійно-розвідувальних груп. Також спецслужба документує злочини російських загарбників на тимчасово окупованих територіях.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко

Деталі: У Черкаській області:

СБУ схопила інформаторку, яка працювала на розвідку окупанта. Їй поставили завдання передавати фото та відео про розташування на Черкащині військовослужбовців і техніки ЗСУ.

Жінку залучили до цієї діяльності через заборонені російські соцмережі. Там вона активно пропагувала "руZZкий мір" і підтримувала окупацію так званих "Л/ДНР". Також поширювала дописи із закликами до зміни меж суверенної України, зазначають в СБУ.

У Луганській області:

СБУ фіксує злочини агресора на тимчасово окупованій території, де той намагається створити систему придушення опору українців. Для цього формують окупаційні каральні органи.

Наприклад, до таких населених пунктів як Марківка, Біловодськ і Троїцьке окупанти привезли так званих "прокурорів" з ОРЛО.

У Лисичанську спецпризначенці СБУ затримали жителя, який за завданням бойовика так званої "ДНР" збирав відомості про місця дислокації та переміщення українських військ.

У Кіровоградській області:

Служба безпеки викрила чоловіка, який з території України працював у російському інформполі. Він публікував на популярних форумах свою антиукраїнську позицію, висловлював неповагу до ЗСУ та керівництва держави. Наразі чоловіка затримано, з ним проводиться відповідна робота.

У Закарпатській області:

СБУ викрила місцевого мешканця, який організував канал незаконного переправлення за кордон громадян призовного віку. Злочинець використовував паспорти іноземної країни, що не належали його "клієнтам".

Спецпризначенці СБУ затримали його при спробі переправити за кордон трьох дезертирів. Всі вони затримані і зараз перебувають на допиті в СБУ.