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СБУ говорит, что за сутки поймала 60 коллаборантов и разоблачила 20 вражеских ДРГ

Валентина РоманенкоВторник, 15 марта 2022, 12:09

Служба безопасности Украины отчитывается, что за сутки 14 марта задержала более 60 коллаборантов в разных областях Украины и выявила 20 диверсионно-разведывательных групп. Также спецслужба документирует преступления российских захватчиков на временно оккупированных территориях.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко

Детали: В Черкасской области:

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СБУ схватила информаторку, работавшую на разведку оккупанта. Ей поставили задачу передавать фото и видео о расположении в Черкасской области военнослужащих и техники ВСУ.

Женщину привлекли к этой деятельности через запрещенные российские соцсети. Там она активно пропагандировала "руZZкий мир" и поддерживала оккупацию так называемых "Л/ДНР". Также распространяла сообщения с призывами к изменению границ суверенной Украины, отмечают в СБУ.

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В Луганской области:

СБУ фиксирует преступления агрессора на временно оккупированной территории, где тот пытается создать систему подавления сопротивления украинцев. Для этого формируют оккупационные карательные органы.

Например, в такие населенные пункты как Марковка, Беловодск и Троицкое оккупанты привезли так называемых "прокуроров" из ОРЛО.

В Лисичанске спецназ СБУ задержали жителя, который по заданию боевика так называемой "ДНР" собирал сведения о местах дислокации и перемещения украинских войск.

В Кировоградской области:

Служба безопасности разоблачила мужчину, работавшего с территории Украины в российском информполе. Он публиковал на популярных форумах свою антиукраинскую позицию, выражал неуважение к ВСУ и руководству государства. В настоящее время мужчина задержан, с ним проводится соответствующая работа.

В Закарпатской области:

СБУ разоблачила местного жителя, организовавшего канал незаконной переправки за границу граждан призывного возраста. Преступник использовал паспорта иностранной страны, не принадлежавшие его "клиентам".

Спецназовцы СБУ задержали его при попытке переправить за границу трех дезертиров. Все они задержаны и находятся на допросе в СБУ.

Темы: СБУвойна
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