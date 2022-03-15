Воїни бригади імені короля Данила відмінусували три ворожі танки та БМП
Вівторок, 15 березня 2022, 13:21
Захисники Луганщини знищили три російські танки та одну бойову машину піхоти разом з ворожими екіпажами.
Джерело: пресцентр штабу ООС
Дослівно: "Українські захисники продовжують завдавати втрат російським окупаційним військам.
На Луганщині воїни 24 ОМБр імені короля Данила знищили три танки Т-72 та одну БМП-3 разом з ворожими екіпажами.
Разом до перемоги!".
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