Воїни бригади імені короля Данила відмінусували три ворожі танки та БМП

Захисники Луганщини знищили три російські танки та одну бойову машину піхоти разом з ворожими екіпажами.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Дослівно: "Українські захисники продовжують завдавати втрат російським окупаційним військам.

На Луганщині воїни 24 ОМБр імені короля Данила знищили три танки Т-72 та одну БМП-3 разом з ворожими екіпажами.

Разом до перемоги!".