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Воїни бригади імені короля Данила відмінусували три ворожі танки та БМП

Валентина РоманенкоВівторок, 15 березня 2022, 13:21
фото пресцентру штабу ООС

Захисники Луганщини знищили три російські  танки та одну бойову машину піхоти разом з ворожими екіпажами.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Дослівно: "Українські захисники продовжують завдавати втрат російським окупаційним військам. 

На Луганщині воїни 24 ОМБр імені короля Данила знищили три танки Т-72 та одну БМП-3 разом з ворожими екіпажами.

Разом до перемоги!".

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Теми: Луганська областьвійнаармія
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