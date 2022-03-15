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Воины бригады имени короля Даниила отминусовали три вражеских танка и БМП

Валентина РоманенкоВторник, 15 марта 2022, 13:21
фото пресс-центра штаба ООС

Защитники Луганщины уничтожили три российских танка и одну боевую машину пехоты вместе с вражескими экипажами.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Дословно: "Украинские защитники продолжают наносить урон российским оккупационным войскам.

В Луганской области воины 24 ОМБр имени короля Даниила уничтожили три танка Т-72 и одну БМП-3 вместе с вражескими экипажами.

Итого к победе!".

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Темы: Луганская областьвойнаармия
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