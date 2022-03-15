Воины бригады имени короля Даниила отминусовали три вражеских танка и БМП
Вторник, 15 марта 2022, 13:21
Защитники Луганщины уничтожили три российских танка и одну боевую машину пехоты вместе с вражескими экипажами.
Источник: пресс-центр штаба ООС
Дословно: "Украинские защитники продолжают наносить урон российским оккупационным войскам.
В Луганской области воины 24 ОМБр имени короля Даниила уничтожили три танка Т-72 и одну БМП-3 вместе с вражескими экипажами.
Итого к победе!".
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