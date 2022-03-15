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Залужний: Втрати українців у декілька разів менші, ніж ворога

Роман ПетренкоВівторок, 15 березня 2022, 12:30
Залужний: Втрати українців у декілька разів менші, ніж ворога
залужний

Головнокомандувач Збройних сил генерал Валерій Залужний повідомив, що українці несуть втрати, проте їх у декілька разів менше, ніж у російській армії.

Джерело: Залужний у Facebook

Пряма мова Залужного: "20 днів відкритої війни. 20 днів стійкості і героїзму. 20 днів боротьби.

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Збройні сили виконують поставлені завдання. Ми зупинили агресора, розгорнули частини резерву і на визначених напрямках переходимо в контрнаступ.

На превеликий жаль, ми несемо втрати. Вони в декілька разів менші, ніж у противника. Але життя і здоров'я кожного нашого воїна безцінне".

Деталі: Генерал обіцяє помститися за кожного вбитого Росією українця.

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Теми: Збройні силивійнаРосія
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