Залужний: Втрати українців у декілька разів менші, ніж ворога

Головнокомандувач Збройних сил генерал Валерій Залужний повідомив, що українці несуть втрати, проте їх у декілька разів менше, ніж у російській армії.

Джерело: Залужний у Facebook

Пряма мова Залужного: "20 днів відкритої війни. 20 днів стійкості і героїзму. 20 днів боротьби.

Реклама:

Збройні сили виконують поставлені завдання. Ми зупинили агресора, розгорнули частини резерву і на визначених напрямках переходимо в контрнаступ.

На превеликий жаль, ми несемо втрати. Вони в декілька разів менші, ніж у противника. Але життя і здоров'я кожного нашого воїна безцінне".

Деталі: Генерал обіцяє помститися за кожного вбитого Росією українця.