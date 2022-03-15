Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Залужний: Втрати українців у декілька разів менші, ніж ворога

Роман ПетренкоВівторок, 15 березня 2022, 13:30
залужний

Головнокомандувач Збройних сил генерал Валерій Залужний повідомив, що українці несуть втрати, проте їх у декілька разів менше, ніж у російській армії.

Джерело: Залужний у Facebook

Пряма мова Залужного: "20 днів відкритої війни. 20 днів стійкості і героїзму. 20 днів боротьби.

Збройні сили виконують поставлені завдання. Ми зупинили агресора, розгорнули частини резерву і на визначених напрямках переходимо в контрнаступ.

На превеликий жаль, ми несемо втрати. Вони в декілька разів менші, ніж у противника. Але життя і здоров'я кожного нашого воїна безцінне".

Деталі: Генерал обіцяє помститися за кожного вбитого Росією українця.

Теми: Збройні силивійнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

"ВКонтакте" зламали і розсилають росіянам правду про війну з Україною 

фотоЖінка соратника Авакова вивезла в Угорщину валізи, набиті 30 млн доларів – джерела

Жодних компромісів, пов'язаних із територіальною цілісністю – Зеленський

ВІДЕОВ Енергодарі люди вийшли на мітинг після викрадення місцевого посадовця

фото, відеоУ Києві снаряд прилетів у двір багатоповерхівки: наразі відомо про 5 потерпілих

відеоУ Херсоні і Каховці мітинги проти окупантів: Забирайтеся додому

Усі новини...
Збройні сили
Втрати ворога: понад 13,5 тисяч осіб, 404 танки та майже 100 гелікоптерів
20-й день спротиву: росіяни не просунулися ніде, у Маріуполі зазнали втрат – ЗСУ
Люди в селах б’ють ворога на підході до Миколаєва – генерал про оборону міста
Останні новини
22:08
Громади Московського патріархату у Львові й Червонограді перейшли до ПЦУ
22:07
Втрати Росії у неділю на Донбасі: 12 танків, 9 БМП, автомобілі, літак і вертоліт
21:57
Данілов застеріг білоруських солдатів: Хто перетне кордон з Україною, буде знищений
21:55
В "Альфа-Банку" шукають, кому передати права за акціями Фрідмана та Авена
21:51
У Херсоні розстріляли помічника російського колаборанта Сальдо
21:49
документПоліція посилює контроль за гуманітарними вантажами: розкрадали
21:38
"Остання довоєнна картопля по-селянськи та гравюри Дюрера". Як школярка з Києва проживає війну
21:31
УЗ повертає платний проїзд в поїздах з заходу на схід і за кордон
21:22
ЗСУ на Донбасі знищили командира російських бойовиків "Людоїда" 
21:11
Шість країн Європи почали розслідувати російські воєнні злочини
Усі новини...