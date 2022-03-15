Залужний: Втрати українців у декілька разів менші, ніж ворога
Вівторок, 15 березня 2022, 13:30
Головнокомандувач Збройних сил генерал Валерій Залужний повідомив, що українці несуть втрати, проте їх у декілька разів менше, ніж у російській армії.
Джерело: Залужний у Facebook
Пряма мова Залужного: "20 днів відкритої війни. 20 днів стійкості і героїзму. 20 днів боротьби.
Збройні сили виконують поставлені завдання. Ми зупинили агресора, розгорнули частини резерву і на визначених напрямках переходимо в контрнаступ.
На превеликий жаль, ми несемо втрати. Вони в декілька разів менші, ніж у противника. Але життя і здоров'я кожного нашого воїна безцінне".
Деталі: Генерал обіцяє помститися за кожного вбитого Росією українця.