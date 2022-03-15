Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Залужный: Потери украинцев в несколько раз меньше, чем врага

Роман ПетренкоВторник, 15 марта 2022, 13:30
залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами генерал Валерий Залужный сообщил, что украинцы несут потери, однако их в несколько раз меньше, чем в российской армии.

Источник: Залужный в Facebook

Прямая речь Залужного: "20 дней открытой войны. 20 дней стойкости и героизма. 20 дней борьбы.

Вооруженные силы выполняют поставленные задачи. Мы остановили агрессора, развернули части резерва и по определенным направлениям переходим в контрнаступление.

К большому сожалению, мы несем потери. Они в несколько раз меньше, чем у противника. Но жизнь и здоровье каждого нашего воина бесценно".

Детали: Генерал обещает отомстить за каждого убитого Россией украинца.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

"ВКонтакте" взломали и рассылают россиянам правду о войне с Украиной

Жена соратника Авакова вывезла в Венгрию чемоданы с 30 млн долларов – источники

Никаких компромиссов, связанных с территориальной целостностью – Зеленский

ВИДЕОВ Энергодаре люди вышли на митинг после похищения оккупантами местного чиновника

фото, видеоВ Киеве снаряд прилетел во двор многоэтажки: сейчас известно о 5 пострадавших

видеоВ Херсоне и Каховке митинги против оккупантов: Убирайтесь домой

Все новости...
Вооруженные силы
Потери врага: более 13,5 тысяч человек, 404 танка и почти 100 вертолетов
20-й день сопротивления: россияне не продвинулись нигде, в Мариуполе понесли потери – ВСУ
Люди в селах бьют врага на подходе к Николаеву – генерал об обороне города
Последние новости
22:08
Громады Московского патриархата во Львове и Червонограде перешли в ПЦУ
22:07
Потери России в воскресенье: 12 танков, 9 БМП, автомобили, самолет и вертолет
21:57
Данилов предостерег белорусских солдат: Кто пересечет границу с Украиной, будет уничтожен
21:55
В "Альфа-Банке" ищут, кому передать права по акциям Фридмана и Авена
21:51
В Херсоне расстреляли помощника российского коллаборанта Сальдо
21:49
документПолиция ужесточает контроль за гуманитарными грузами: разворовывали
21:38
"Последний довоенный картофель по-крестьянски и гравюры Дюрера". Как школьница из Киева проживает войну
21:31
УЗ возвращает платный проезд в поездах с запада на восток и за границу
21:22
ВСУ на Донбассе уничтожили командира российских боевиков "Людоеда"
21:11
Шесть стран Европы начали расследовать российские военные преступления
Все новости...