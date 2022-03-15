Залужный: Потери украинцев в несколько раз меньше, чем врага

Главнокомандующий Вооруженными силами генерал Валерий Залужный сообщил, что украинцы несут потери, однако их в несколько раз меньше, чем в российской армии.

Источник: Залужный в Facebook

Прямая речь Залужного: "20 дней открытой войны. 20 дней стойкости и героизма. 20 дней борьбы.

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Вооруженные силы выполняют поставленные задачи. Мы остановили агрессора, развернули части резерва и по определенным направлениям переходим в контрнаступление.

К большому сожалению, мы несем потери. Они в несколько раз меньше, чем у противника. Но жизнь и здоровье каждого нашего воина бесценно".

Детали: Генерал обещает отомстить за каждого убитого Россией украинца.