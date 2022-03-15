Прикордонники передали "привіт" із Маріуполя: косять еліту окупанта - морпіхів РФ

Прикордонники разом із військовими та нацгвардійцями продовжують зачищати російського агресора, який оточив Маріуполь.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Продовжуємо давати відсіч оркам у Маріуполі. Косимо так звану еліту - рашистських морпіхів.

Колишній власник шевронів і нашивок (на фото) уже "асвабаділся" і ніколи не доїсть свій сухпай".



Деталі: ДПСУ уточнює, що наразі з Маріуполем обмежений зв'язок, але коли є нагода прикордонники повідомляють, що разом з бійцями ЗСУ та НГУ боронитимуть місто та містян і безжально битимуть загарбників не зважаючи на те, шеврони яких спецпідрозділів ті носять.