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Прикордонники передали "привіт" із Маріуполя: косять еліту окупанта - морпіхів РФ

Валентина РоманенкоВівторок, 15 березня 2022, 13:46

Прикордонники разом із військовими та нацгвардійцями продовжують зачищати російського агресора, який оточив Маріуполь.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Продовжуємо давати відсіч оркам у Маріуполі. Косимо так звану еліту - рашистських морпіхів.

 

Колишній власник шевронів і нашивок (на фото) уже "асвабаділся" і ніколи не доїсть свій сухпай".

Деталі: ДПСУ уточнює, що наразі з Маріуполем обмежений зв'язок, але коли є нагода прикордонники повідомляють, що разом з бійцями ЗСУ та НГУ боронитимуть місто та містян і безжально битимуть загарбників не зважаючи на те, шеврони яких спецпідрозділів ті носять.

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Теми: МаріупольвійнаПрикордонна служба
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