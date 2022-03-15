Пограничники передали "привет" из Мариуполя: косят элиту оккупанта - морпехов РФ
Вторник, 15 марта 2022, 13:46
Пограничники вместе с военными и нацгвардейцами продолжают зачищать окружившего Мариуполь российского агрессора.
Источник: Государственная пограничная служба Украины
Дословно: "Продолжаем давать отпор оркам в Мариуполе. Косим так называемую элиту - рашистских морпехов.
Бывший владелец шевронов и нашивок (на фото) уже "освободился" и никогда не доест свой сухпай.
Детали: ГПСУ уточняет, что сейчас с Мариуполем ограничена связь, но когда есть возможность, пограничники сообщают, что вместе с бойцами ВСУ и НГУ будут защищать город и горожан и безжалостно убивать захватчиков, не смотря на то, шевроны каких спецподразделений те носят.
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