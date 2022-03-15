Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Пограничники передали "привет" из Мариуполя: косят элиту оккупанта - морпехов РФ

Валентина РоманенкоВторник, 15 марта 2022, 13:46

Пограничники вместе с военными и нацгвардейцами продолжают зачищать окружившего Мариуполь российского агрессора.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Продолжаем давать отпор оркам в Мариуполе. Косим так называемую элиту - рашистских морпехов.

 

Бывший владелец шевронов и нашивок (на фото) уже "освободился" и никогда не доест свой сухпай.

Детали: ГПСУ уточняет, что сейчас с Мариуполем ограничена связь, но когда есть возможность, пограничники сообщают, что вместе с бойцами ВСУ и НГУ будут защищать город и горожан и безжалостно убивать захватчиков, не смотря на то, шевроны каких спецподразделений те носят.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: МариупольвойнаПограничная служба
powered by lun.ua
Главное сегодня

"ВКонтакте" взломали и рассылают россиянам правду о войне с Украиной

Жена соратника Авакова вывезла в Венгрию чемоданы с 30 млн долларов – источники

Никаких компромиссов, связанных с территориальной целостностью – Зеленский

ВИДЕОВ Энергодаре люди вышли на митинг после похищения оккупантами местного чиновника

фото, видеоВ Киеве снаряд прилетел во двор многоэтажки: сейчас известно о 5 пострадавших

видеоВ Херсоне и Каховке митинги против оккупантов: Убирайтесь домой

Все новости...
Мариуполь
Верещук: Эвакуация в Мариуполе еще не началась
Эвакуация из Мариуполя: открыли коридор для авто
20-й день сопротивления: россияне не продвинулись нигде, в Мариуполе понесли потери – ВСУ
Последние новости
22:39
РФ разрешила Беларуси не платить обязательства по госкредитам 5-6 лет
22:37
Китай опроверг информацию об оказании военной помощи РФ
22:27
На своем примере. Адвокатов Украины призывают собирать доказательства преступлений России
22:22
В трех областях значительно улучшилась работа мобильных операторов
22:08
видеоГромады Московского патриархата во Львове и Червонограде перешли в ПЦУ
22:07
Потери России в воскресенье на Донбассе: 12 танков, 9 БМП, автомобили, самолет и вертолет
21:57
Данилов предостерег белорусских солдат: Кто пересечет границу с Украиной, будет уничтожен
21:55
В "Альфа-Банке" ищут, кому передать права по акциям Фридмана и Авена
21:51
В Херсоне расстреляли помощника российского коллаборанта Сальдо
21:49
документПолиция ужесточает контроль за гуманитарными грузами: разворовывали
Все новости...