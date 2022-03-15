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Президент Фінляндії вважає, що Путін не зацікавлений у зміні режиму в Україні

"Європейська правда"Вівторок, 15 березня 2022, 14:17

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо вважає, що президент держави-агресора Путін не має на меті заміни українського уряду у своїй загарбницькій війні.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив в ефірі CNN.

"Путін має свій список, ми всі його добре знаємо, але мені здається, зміна уряду України вже не присутня у цьому списку. Коли я запитав його про це, то отримав відповідь, що такої мети ніколи не було", - сказав Нііністьо.

Натомість, за його словами, Путін хоче, щоб півострів Крим був визнаний частиною Росії, розширення меж ОРДЛО на всю територію Донецької і Луганської областей, нейтралітету України. Щодо демілітаризації, то як зазначив фінський президент, Путін сказав, що цей процес триває.

Ніїністьо також сказав, що одна річ йому була дуже зрозуміла: Путін хотів би говорити безпосередньо зі Сполученими Штатами.

Слід зазначити, що востаннє фінський президент говорив з Путіним про війну в Україні у п'ятницю і до цього підтримував постійний зв'язок з російським президентом.

Теми: ПутінФінляндія
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