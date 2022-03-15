Президент Финляндии считает, что Путин не заинтересован в смене режима в Украине

Президент Финляндии Саули Ниинистьо считает, что президент государства-агрессора Владимир Путин не преследует целью смену украинского правительства в своей захватнической войне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в эфире CNN.

"У Путина свой список, мы все его хорошо знаем, но мне кажется, смена правительства Украины уже не присутствует в этом списке. Когда я спросил его об этом, то получил ответ, что такой цели никогда не было", - сказал Ниинистьо.

В то же время, по его словам, Путин хочет, чтобы полуостров Крым был признан частью России, расширения границ ОРДЛО на всю территорию Донецкой и Луганской областей, нейтралитета Украины. Что касается демилитаризации, то, как отметил финский президент, Путин сказал, что этот процесс продолжается.

Ниинистьо также сказал, что одна вещь ему была очень понятна: Путин хотел бы говорить непосредственно с Соединенными Штатами.

Следует отметить, что последний раз финский президент говорил с Путиным о войне в Украине в пятницу и до этого поддерживал постоянную связь с российским президентом.