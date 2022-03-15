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Кулеба дорікнув Сійярто проблемами з пам'яттю через заяви Угорщини про зброю

"Європейська правда"Вівторок, 15 березня 2022, 13:23

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив подив позицією офіційного Будапешта щодо допомоги Києву в умовах відсічі російської агресії, нагадавши, що свого часу Угорщина також була у схожій ситуації. 

Про це він повідомив у коментарі, пише "Європейська правда".

"Читаючи заяви мого колеги Петера Сійярто, починаєш сумніватися, що він пам‘ятає Революцію 1848-49 років, коли боротьбу угорців придушила російська армія, або ж 1956 рік, коли радянські танки топтали їхню свободу на вулицях Будапешта, а угорці просили Захід про допомогу, яку так і не отримали. Дбати про безпеку громадян Угорщини не означає, що можна закривати очі на вбивство громадян України. Закликаю угорську владу чітко стати на бік України та надати нам усю необхідну підтримку", - заявив Дмитро Кулеба.

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Глава МЗС нагадав про ракетний удар російської армії по Яворівському полігону, за 20 км від західного кордону, що виглядає як сигнал РФ про готовність розширювати агресію за межі України. 

"Помилково сподіватися, що політика задобрювання зупинить Путіна. Російські пропагандисти, до речі, вже почали для цього підготовку і всім відомий Соловйов учора заявив, що на Україні Росія не зупиниться і це "лише проміжний етап у забезпеченні стратегічної безпеки РФ".

По суті, українці сьогодні боронять не лише власну державу, а і весь східний фланг НАТО, а отже і Угорщину. Допомагаючи нам, зокрема зброєю, партнери допомагають насамперед собі. Лайош Кошут казав, що свобода має бути для всіх. Думаю, сьогодні він був би рішуче на боці України", - наголосив Дмитро Кулеба.

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Нагадаємо, Угорщина сама не надавала Україні допомоги зброєю та відмовилася дозволяти транзит зброї від інших країн через свою територію. 

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ракетні удари росіян по Яворівському полігону підтверджують правильність такого рішення Угорщини.

Теми: Угорщина
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