Кулеба упрекнул Сийярто в проблемах с памятью из-за заявлений Венгрии об оружии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил удивление позицией официального Будапешта по поводу помощи Киеву в условиях отпора российской агрессии, напомнив, что в свое время Венгрия также была в похожей ситуации.

Об этом он заявил в комментарии, сообщает "Европейская правда".

"Читая заявления моего коллеги Петера Сийярто, начинаешь сомневаться, что он помнит Революцию 1848-49 годов, когда борьбу венгров подавила российская армия, или 1956 год, когда советские танки попирали их свободу на улицах Будапешта, а венгры просили Запад о помощи, но так её и не получили. Заботиться о безопасности граждан Венгрии не означает, что можно закрывать глаза на убийство граждан Украины. Призываю венгерские власти четко встать на сторону Украины и оказать нам всю необходимую поддержку", - заявил Николенко.

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Глава МИД напомнил о ракетном ударе российской армии по Яворивскому полигону, в 20 км от западной границы, что выглядит как сигнал РФ о готовности расширять агрессию за пределы Украины.

"Ошибочно надеяться, что политика задабривания остановит Путина. Российские пропагандисты, кстати, уже начали для этого подготовку и всем известный Соловьев вчера заявил, что в Украине Россия не остановится и это "лишь промежуточный этап в обеспечении стратегической безопасности РФ.

По сути, украинцы сегодня защищают не только собственное государство, но и весь восточный фланг НАТО, а значит, и Венгрию. Помогая нам, в частности, оружием, партнеры помогают прежде всего себе. Лайош Кошут говорил, что свобода должна быть всем. Думаю, сегодня он был бы решительно на стороне Украины", – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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Напомним, Венгрия сама не предоставляла Украине оружие и отказалась разрешать транзит оружия от других стран через свою территорию.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ракетные удары россиян по Яворивскому полигону подтверждают правильность такого решения Венгрии.