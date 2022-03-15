Православні храми, семінарії та синагоги: росіяни руйнують в Україні духовні споруди

Зруйнований храм пророка Іллі та Апостола Андрія в Мостищі

У результаті повномасштабного вторгнення Росії в Україну за неповних три тижні постраждали щонайменше 28 споруд духовного значення у щонайменше шести областях України.

Джерело: Державна служба України з етнополітики та свободи совісті

Дослівно: "У той час, як пропагандисти кремля цинічно прикривають власні імперські амбіції тезами про "захист православ’я", агресивна атака російських військ руйнує православні храми та інші святині релігійних спільнот України.

Постраждали вже щонайменше 28 споруд духовного значення (не враховуючи прилеглих будівель) у щонайменше шести областях України: Київській, Донецькій, Житомирській, Луганській, Харківській та Чернігівській. Переважна більшість із них ‒ православні храми".

Деталі: Серед постраждалих храмів: Святогірська лавра на Донеччині, Другий Митрофанівський храм у Лисичанську, Свято-Катерининський храм у Щасті Луганської області, храм на честь святителя Іоасафа Білгородського у Києві, Георгіївський храм у Ніжині, храм Святої благовірної цариці Тамари під Харковом, синагога Об’єднаної єврейської громади України у Харкові.

Лише 7 березня у селі Заворичі Київської області в результаті обстрілів згоріла Георгіївська церква, збудована у 1873 році, знищено 160-річний дерев’яний храм на честь Пресвятої Богородиці Української Православної Церкви у селі В’язівка Житомирської області, а також пошкоджено храм Покрову Пресвятої Богородиці: у Бишеві Київської області і Єлецький Успенський монастир у Чернігові, заснований у 1069 році.

Згоріла Георгіївська церква, збудована у 1873 році

8 березня від обстрілу значно постраждав храм на честь святителя Тихона у місті Гуляйполе Пологівського району Запорізької області.

У ніч із 7 на 8 березня у Сумах внаслідок авіанальоту російського бомбардувальника постраждала будівля Сумської духовної семінарії Української Православної Церкви.

Повний перелік постраждалих храмів та будівель духовенства – на сайті служби.