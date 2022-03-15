Православні храми, семінарії та синагоги: росіяни руйнують в Україні духовні споруди

Зруйнований храм пророка Іллі та Апостола Андрія в Мостищі

У результаті повномасштабного вторгнення Росії в Україну за неповних три тижні постраждали щонайменше 28 споруд духовного значення у щонайменше шести областях України.

Джерело: Державна служба України з етнополітики та свободи совісті

Дослівно: "У той час, як пропагандисти кремля цинічно прикривають власні імперські амбіції тезами про "захист православ’я", агресивна атака російських військ руйнує православні храми та інші святині релігійних спільнот України.

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Постраждали вже щонайменше 28 споруд духовного значення (не враховуючи прилеглих будівель) у щонайменше шести областях України: Київській, Донецькій, Житомирській, Луганській, Харківській та Чернігівській. Переважна більшість із них ‒ православні храми".

Деталі: Серед постраждалих храмів: Святогірська лавра на Донеччині, Другий Митрофанівський храм у Лисичанську, Свято-Катерининський храм у Щасті Луганської області, храм на честь святителя Іоасафа Білгородського у Києві, Георгіївський храм у Ніжині, храм Святої благовірної цариці Тамари під Харковом, синагога Об’єднаної єврейської громади України у Харкові.

Лише 7 березня у селі Заворичі Київської області в результаті обстрілів згоріла Георгіївська церква, збудована у 1873 році, знищено 160-річний дерев’яний храм на честь Пресвятої Богородиці Української Православної Церкви у селі В’язівка Житомирської області, а також пошкоджено храм Покрову Пресвятої Богородиці: у Бишеві Київської області і Єлецький Успенський монастир у Чернігові, заснований у 1069 році.

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Згоріла Георгіївська церква, збудована у 1873 році

8 березня від обстрілу значно постраждав храм на честь святителя Тихона у місті Гуляйполе Пологівського району Запорізької області.

У ніч із 7 на 8 березня у Сумах внаслідок авіанальоту російського бомбардувальника постраждала будівля Сумської духовної семінарії Української Православної Церкви.

Повний перелік постраждалих храмів та будівель духовенства – на сайті служби.