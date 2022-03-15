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Православные храмы, семинарии и синагоги: россияне разрушают в Украине духовные здания

Елена РощинаВторник, 15 марта 2022, 14:27
Разрушенный храм пророка Илии и Апостола Андрея в Мостище

В результате полномасштабного вторжения России в Украину за неполные три недели пострадали по меньшей мере 28 сооружений духовного значения в минимум шести областях Украины.

Источник: Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести

Дословно: "В то время как пропагандисты кремля цинично прикрывают собственные имперские амбиции тезисами о "защите православия", агрессивная атака российских войск разрушает православные храмы и другие святыни религиозных общин Украины.

Пострадали уже по меньшей мере 28 сооружений духовного значения (не считая прилегающих зданий) в по меньшей мере шести областях Украины: Киевской, Донецкой, Житомирской, Луганской, Харьковской и Черниговской. Подавляющее большинство из них – православные храмы".

 

Детали: Среди пострадавших храмов: Святогорская лавра в Донецкой области, Второй Митрофановский храм в Лисичанске, Свято-Екатерининский храм в Счастье Луганской области, храм в честь святителя Иоасафа Белгородского в Киеве, Георгиевский храм в Нежине, храм Святой благоверной царицы Тамары под Харьковом, синагога Объединенной еврейской общины Украины в Харькове.

Только 7 марта в селе Заворичи Киевской области в результате обстрелов сгорела Георгиевская церковь, построенная в 1873 году, уничтожен 160-летний деревянный храм в честь Пресвятой Богородицы Украинской Православной Церкви в селе Вязовка Житомирской области, а также поврежден храм Покрова Пресвятой Богородицы : в Бышеве Киевской области и Елецкий Успенский монастырь в Чернигове, основанный в 1069 году.

 
Сгорела Георгиевская церковь, построенная в 1873 году

8 марта от обстрела значительно пострадал храм в честь святителя Тихона в Гуляйполе Пологовского района Запорожской области.

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В ночь с 7 на 8 марта в Сумах в результате авианалета российского бомбардировщика пострадало здание Сумской духовной семинарии Украинской Православной Церкви.

Полный список пострадавших храмов и зданий духовенства – на сайте службы.

Темы: войнацерковьрелигияРосcия
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