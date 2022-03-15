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З початку війни загинули 17 рятувальників, один в полоні

Ірина БалачукВівторок, 15 березня 2022, 15:40
Рятувальник Олексій Данченко, якого взяли в полон 11 березня. Фото ДСНС

Під час активних бойових дій в Україні 17 рятувальників загинули, один – перебуває в полоні.

Джерело: Медіа Центр Україна з посиланням на полковника служби ДСНС Геннадія Герасимчука, ДСНС у Telegram

Пряма мова Герасимчука: "На жаль, внаслідок ведення бойових дій серед особового складу ДСНС є втрати. 17 осіб загинуло, 32 травмовано та одна особа знаходиться у полоні – це капітан, який ще 11 березня у смт Гостомель брав участь у евакуації мирного населення".

Деталі: Він додав, що наразі в Україні цілодобово чергують 14 тисяч рятувальників та 3 тисячі одиниць спеціальної пожежно-рятувальної техніки ДСНС.

Рятувальники також закликають усіх допомогти звільнити працівника ДСНС Олексія Данченко, який потрапив у полон у седищі Гостомель під час евакуації мирних жителів.

Усіх, хто має хоч якусь інформацію про Данченка, просять телефонувати до "Служби порятунку" за телефонами – 101, 112, (044) 425-43-01.

Теми: УкраїнавійнаДСНС
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