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С начала войны погибли 17 спасателей, один в плену

Ирина БалачукВторник, 15 марта 2022, 14:40
С начала войны погибли 17 спасателей, один в плену
Спасатель Алексей Данченко, взятый в плен 11 марта. Фото ГСЧС

В ходе активных боевых действий в Украине 17 спасателей погибли, один – находится в плену.

Источник: Медиа Центр Украина со ссылкой на полковника службы ГСЧС Геннадия Герасимчука, ГСЧС в Telegram

Прямая речь Герасимчука: "К сожалению, в результате ведения боевых действий среди личного состава ГСЧС есть потери. 17 человек погибли, 32 травмированы и один человек находится в плену – это капитан, который еще 11 марта в пгт. Гостомель принимал участие в эвакуации мирного населения".

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Детали: Он добавил, что в настоящее время в Украине круглосуточно дежурят 14 тысяч спасателей и 3 тысячи единиц специальной пожарно-спасательной техники ГСЧС.

Спасатели также призывают всех помочь освободить работника ГСЧС Алексея Данченко, попавшего в плен в городе Гостомель во время эвакуации мирных жителей.

Всех, кто имеет хоть какую-то информацию о Данченко, просят звонить в "Службу спасения" по телефонам – 101, 112, (044) 425-43-01.

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Темы: УкраинавойнаГСЧС
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