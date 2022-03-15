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Зеленський вважає, що Україна не стане членом НАТО

"Європейська правда"Вівторок, 15 березня 2022, 15:57

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна не стане членом Північноатлантичного альянсу попри політику "відкритих дверей" НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у зверненні до лідерів країн Об’єднаних експедиційних сил, які очолює Велика Британія.

"Зрозуміло, що Україна не є членом НАТО. Ми це розуміємо, ми адекватні люди. Роками ми чули про нібито відкриті двері, але вже почули також, що нам туди не увійти. І це правда, і треба це визнавати. Я радий, що наш народ починає це розуміти і розраховувати на себе і на наших партнерів, які нам допомагають", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна зараз не претендує на активізації статті 5 Договору НАТО і лише просить закрити небо, щоб унеможливити авіаудари Росії.

"Потрібні нові формати взаємодії, нова рішучість. І якщо ми не можемо увійти у відкриті двері, то ми маємо співпрацювати зі спільнотами, які будуть нам допомагати і нас захищати, наприклад вашою. І мати надійні гарантії", - сказав президент.

Об’єднані експедиційні сили — це військовий формат на чолі зі Сполученим Королівством. Сили можуть складатися, якщо необхідно, з Данії, Фінляндії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Швеції та Норвегії.

Нагадаємо, Україну, яка є близьким партнером Альянсу і безпосередньо потерпає від агресії РФ, не покликали на зустріч лідерів Альянсу 25 лютого, хоча запросили Швецію та Фінляндію.

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Також генсек НАТО уникнув відповіді щодо надання допомоги Україні після нападу РФ.

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Теми: НАТОЗеленський
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