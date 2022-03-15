Зеленський вважає, що Україна не стане членом НАТО

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна не стане членом Північноатлантичного альянсу попри політику "відкритих дверей" НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у зверненні до лідерів країн Об’єднаних експедиційних сил, які очолює Велика Британія.

"Зрозуміло, що Україна не є членом НАТО. Ми це розуміємо, ми адекватні люди. Роками ми чули про нібито відкриті двері, але вже почули також, що нам туди не увійти. І це правда, і треба це визнавати. Я радий, що наш народ починає це розуміти і розраховувати на себе і на наших партнерів, які нам допомагають", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна зараз не претендує на активізації статті 5 Договору НАТО і лише просить закрити небо, щоб унеможливити авіаудари Росії.

"Потрібні нові формати взаємодії, нова рішучість. І якщо ми не можемо увійти у відкриті двері, то ми маємо співпрацювати зі спільнотами, які будуть нам допомагати і нас захищати, наприклад вашою. І мати надійні гарантії", - сказав президент.

Об’єднані експедиційні сили — це військовий формат на чолі зі Сполученим Королівством. Сили можуть складатися, якщо необхідно, з Данії, Фінляндії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Швеції та Норвегії.

Нагадаємо, Україну, яка є близьким партнером Альянсу і безпосередньо потерпає від агресії РФ, не покликали на зустріч лідерів Альянсу 25 лютого, хоча запросили Швецію та Фінляндію.

Також генсек НАТО уникнув відповіді щодо надання допомоги Україні після нападу РФ.

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