Зеленский считает, что Украина не станет членом НАТО
Президент Владимир Зеленский считает, что Украина не станет членом Североатлантического альянса, несмотря на политику "открытых дверей" НАТО.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в обращении к лидерам стран Объединенных экспедиционных сил, которые возглавляет Великобритания.
"Понятно, что Украина не является членом НАТО. Мы это понимаем, мы адекватные люди. Годами мы слышали о якобы открытых дверях, но уже услышали также, что нам туда не войти. И это правда, и нужно это признавать. Я рад, что наш народ начинает это понимать и рассчитывать на себя и наших партнеров, которые нам помогают", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина сейчас не претендует на активизацию статьи 5 Договора НАТО, и только просит закрыть небо, чтобы сделать невозможными авиаудары России.
"Нужны новые форматы взаимодействия, новая решимость. И если мы не можем войти в открытую дверь, то мы должны сотрудничать с сообществами, которые будут нам помогать и нас защищать, например вашим. И иметь надежные гарантии", - сказал президент.
Объединенные экспедиционные силы – это военный формат во главе с Соединенным Королевством. Силы могут состоять, если нужно, из Дании, Финляндии, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Швеции и Норвегии.
Напомним, Украину, которая является близким партнером Альянса и непосредственно страдает от агрессии РФ, не позвали на встречу лидеров Альянса 25 февраля, хотя пригласили Швецию и Финляндию.
Также генсек НАТО избежал ответа на вопрос по поводу оказания помощи Украине после нападения РФ.
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