Колона російської техніки тікає від Миколаєва до Херсона – Кім

Колона російських окупантів рухається із Миколаївської області у бік Херсона, вони можуть готувати провокацію з обстрілом.

Джерело: голова Миколаївської ОДА (ОВА) Віталій Кім

Пряма мова: "Відбуваються бойові дії, зачистка кількох сіл – є там пара танків-блукальців.

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Після роботи ЗСУ по Чорнобаївці через Херсон у бік від Миколаївської області чухає колона окупантів. Вони тікають.

До мене дійшла інформація, що вони поширюють інформацію, що по Херсону можливий масований обстріл. Українська армія не планує і не буде обстрілювати Херсон! Може, вони збираються обстрілювати? Тому слідкуйте за їхніми переміщеннями.

Херсонці ми з вами! Чекайте. Разом до перемоги!".